Гагин: российская армия готова наступать, но активная оборона пока выгоднее

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВС РФ давно готовы к полноценному наступлению в ДНР, однако находятся в фазе активной обороны, так как на данном этапе СВО это выгодно.
Гагин добавил, что на данный момент активная оборона позволяет уничтожить как можно больше вражеских сил.
Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что потери ВСУ на Ореховском направлении, где держат оборону военнослужащие батальона «Восток-АХМАТ» МО РФ, составляют более тысячи человек и постоянно увеличиваются. По его словам, чеченские бойцы своевременно выявляют передвижение вражеских групп и ликвидируют их. Кадыров объяснил, что здесь находится населенный пункт Работино, куда постоянно пытаются прорваться ВСУ, не жалея живой силы и техники.
Читайте также:
Кадыров раскрыл большие потери ВСУ на Ореховском направлении
Глава украинской администрации Канашевич объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе
Балицкий: риск ядерной катастрофы, как в Чернобыле, на ЗАЭС свели к нулю
«Мы свою задачу выполняем. Когда будет приказ, мы пойдем вперед», — подчеркнул советник врио главы ДНР.
Читайте также:
Кадыров раскрыл большие потери ВСУ на Ореховском направлении
Глава украинской администрации Канашевич объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе
Балицкий: риск ядерной катастрофы, как в Чернобыле, на ЗАЭС свели к нулю
Екатерина Коршунова