Гагин высмеял сообщения о том, что ВСУ не готовили никакого «контрнаступа»

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Советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя заявления в украинских СМИ о том, что «контрнаступление» Киева якобы было просто психологической спецоперацией, заявил, что подобной операцией были обещания принять Украину в НАТО и ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.
«Ну что ж: ненастоящая страна, ненастоящий контрнаступ, ненастоящий клоун президент», — пояснил Гагин.
Он также добавил, что реальными остаются только лишь сотни тысяч гробов с украинцами.
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