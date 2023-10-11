Гагин: ВС РФ подошли к рубежу села Бердычи северо-западнее Авдеевки

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Российские военные смогли подойти к селу Бердычи, которое находится северо-западнее от Авдеевки, контроль над этим населенным пунктом позволит российским силам перерезать пути снабжения авдеевской группировки ВСУ. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
«Сама авдеевская группировка снабжается по дорогам, которые уже за городом, там несколько дорог разного значения. Наши наступательные действия сейчас в том числе сосредоточены на том, чтобы контролировать подвоз тылового обеспечения украинскому гарнизону», - цитирует РИА Новости Гагина.
Он уточнил, что к данному населенному пункту ВС РФ только вышли, и это не значит, что он уже под контролем российских сил. Гагин объяснил, что село находится на фланге, благодаря которому можно будет контролировать пути снабжения ВСУ.
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Элина Позднякова