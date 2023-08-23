Гагин: ВС РФ продвигаются на Купянском направлении хорошими темпами

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Врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что продвижение ВС РФ на Купянском направлении идет хорошими темпами. Об этом Гагин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Гагина, на Артемовском направлении Клещеевка остается под контролем РФ, там идут серьезные сражения.
Напомним, ранее Гагин заявил, что украинские войска аккумулировали большие силы в районе Урожайного в ДНР, однако закрепиться там им не удается. По словам Гагина у украинских боевиков не получается закрепиться у населенных пунктов, к которым они подошли, по причине того, что там много разрушенных строений, в которых сложно находиться.
Он также отметил, что в районе Урожайного происходит серьезное противостояние. ВСУ аккумулировали большие силы, которые «тают» ежедневно благодаря работе ВС РФ.
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Напомним, ранее Гагин заявил, что украинские войска аккумулировали большие силы в районе Урожайного в ДНР, однако закрепиться там им не удается. По словам Гагина у украинских боевиков не получается закрепиться у населенных пунктов, к которым они подошли, по причине того, что там много разрушенных строений, в которых сложно находиться.
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Екатерина Коршунова