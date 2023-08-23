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Гагин: ВС РФ продвигаются на Купянском направлении хорошими темпами

23 августа 2023, 12:28

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что продвижение ВС РФ на Купянском направлении идет хорошими темпами. Об этом Гагин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Гагина, на Артемовском направлении Клещеевка остается под контролем РФ, там идут серьезные сражения.

Напомним, ранее Гагин заявил, что украинские войска аккумулировали большие силы в районе Урожайного в ДНР, однако закрепиться там им не удается. По словам Гагина у украинских боевиков не получается закрепиться у населенных пунктов, к которым они подошли, по причине того, что там много разрушенных строений, в которых сложно находиться.


Он также отметил, что в районе Урожайного происходит серьезное противостояние. ВСУ аккумулировали большие силы, которые «тают» ежедневно благодаря работе ВС РФ.

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#днр
#всу
#вс рф
#украина
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Гагин: аккумулированные в районе Урожайного в ДНР силы ВСУ «тают» ежедневно
23 августа 2023, 12:04

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские войска аккумулировали большие силы в районе Урожайного в ДНР, однако закрепиться там им не удается. Об этом Гагин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Гагина у украинских боевиков не получается закрепиться у населенных пунктов, к которым они подошли, по причине того, что там много разрушенных строений, в которых сложно находиться. Он также отметил, что в районе Урожайного происходит серьезное противостояние. ВСУ аккумулировали большие силы, которые «тают» ежедневно благодаря работе ВС РФ.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на Украине растут антивоенные настроения. Он также отметил, что даже в западноукраинских областях повышается их уровень.

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#дома
#всу
#вс рф
#спецоперация
#украина
#россия
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«Психологическая война и попытка запугивать» - так военный эксперт Шурыгин описал атаку дронов ВСУ на Москву
Военный эксперт Шурыгин раскрыл реальную цель атак украинских дронов на Москву
23 августа 2023, 11:46

Фото: iStock/Naypong

В ночь на 23 августа Вооруженные силы Украины попытались атаковать Москву с помощью трех беспилотников. В результате, два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен силами РЭБ и потерпел крушение, упав на строящееся здание «Москва-Сити».
О реальной цели украинских атак «Радио 1» рассказал военный эксперт, член «изборского клуба», автор телеграмм канала «Рамзай» Владислав Шурыгин

«Нужно понимать, что когда беспилотники попадают в «Москва-Сити» - это не значит, что они туда целятся. Видно, что система РЭБ уводит их с траектории, которая направлена на центр Москвы, на исторические объекты. «Сити» выступает в роли той стенки, в которую они попадают», - отметил Шурыгин. 

По словам эксперта, главной целью украинских дронов является Кремль и другие объекты российского правительства. При этом, когда система ПВО обнаруживает их и сбивает с траектории, они уходят левее и упираются в «Сити».

«Эти удары абсолютно бесцельны. Их главная суть в том, чтобы мы с вами начали это обсуждать, потому что военного эффекта они достичь не способны. Они не могут поразить ни один военный объект, потому что на борту находится очень мало взрывчатки», - прокомментировал ситуацию военный эксперт. 

Подобную тактику эксперт описал как «психологическую войну и попытку запугивать». У украинцев нет возможности нанести реальный ущерб российской инфраструктуре, однако, они могут постараться смутить население и заставить россиян сомневаться в силе Вооруженных сил РФ.

«На фоне абсолютно провального наступления необходимо создать некую повестку о том, что мы вообще молодцы и можем побеждать», - подытожил Шурыгин. 

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#дрон
#беспилотник
#москва
#всу
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Марочко: ВСУ совершили более 10 провальных попыток штурма на Краснолиманском направлении
23 августа 2023, 11:28

Фото: iStock/Olena_Z

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ более десяти раз за неделю безуспешно пытались атаковать населенные пункты на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.
Марочко отметил, что украинские боевики пытались штурмовать утерянные ранее позиции в районе сел Терны и Торское, а также в Серебрянском лесничестве. Он добавил, что все атаки ВСУ были отражены, прорыв линии обороны не произошел.

По мнению подполковника ЛНР в отставке, ВС РФ неоднократно срывали мероприятия по замене личного состава украинских войск, а также попытки ВСУ восполнить расход боеприпасов.

Ранее ВСУ выпустили по центру Донецка 6 снарядов калибром 155 мм. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале подтвердил, что центр Донецка находится под массированным обстрелом. Он также отметил, что в зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами.

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#мероприятия
#мэр
#лнр
#всу
#вс рф
#солдат
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При обстреле Донецка со стороны ВСУ был разрушен фасад многоквартирного дома
23 августа 2023, 11:15

Фото: iStock/Roman Novitskii

При обстреле украинскими боевиками центра Донецка произошло прямое попадание в административное здание, в результате чего разрушен фасад жилого дома. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что здание с разрушенным фасадом находится рядом со школой №13. Еще три снаряда упали поблизости, разрушен фасад многоквартирного жилого дома. Отмечается, что повреждения получили как минимум три гражданских машины.

Напомним, ранее ВСУ выпустили по центру Донецка 6 снарядов калибром 155 мм. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале подтвердил, что центр Донецка находится под массированным обстрелом. Он также отметил, что в зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами.

Также ВСУ обстреляли село Лавы Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков. 

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#село
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#мэр
#машины
#всу
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США призывают Украину захватить Мелитополь, несмотря ни на что
NYT: США советуют Киеву бросить все силы на захват Мелитополя
23 августа 2023, 11:11

Фото: iStock/Prostock-Studio

США призывают Киев бросить все силы на захват Мелитополя, несмотря на колоссальные потери в ходе контрнаступления, пишет The New York Times.
«Американские советчики рекомендовали Украине сконцентрироваться на Мелитопольском направлении – главной цели Киева – и попытаться прорваться сквозь российские минные поля и иную оборону, не взирая на потери личного состава и военной техники», - прокомментировали ситуацию в издании. 

В NYT подчеркнули, что Соединенные Штаты ​Америки никогда не ​сталкивались ​с таким сильным соперником, как Россия. Поэтому, должного опыта в планировании боевых действий ​на полях нынешнего конфликта у них нет. 

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#сша
#украина
#сво
#всу
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В Крыму предложили нанести упреждающий удар по главе ГУР Украины
Константинов предложил нанести упреждающий удар по Буданову
23 августа 2023, 10:41

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил нанести упреждающий удар по главе ГУР Украины Кириллу Буданову, в интервью «РИА Новости».
«Если террорист Буданов задумал нанести удары по Крыму, то считаю, что нам следует нанести упреждающий удар по нему самому, чтобы впредь таким, как он, было неповадно угрожать нарушить мирную жизнь на полуострове», - прокомментировал ситуацию Константинов. 

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму в ближайшие дни. По его словам, «на днях» жители страны смогут увидеть очередную атаку на полуостров, целью которой будет уничтожение всего российского.

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#крым
#украина
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Украину посетил президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза
23 августа 2023, 10:40

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза 23 августа прибыл с официальным визитом на Украину.
Об этом сообщает телеграм-канал украинского телеканала 5.ua.

Сегодня на Украине пройдёт саммит «Крымская платформа». В 2021 году он впервые прошёл в Киеве по инициативе Украины. Тогда главной темой для обсуждения стала «деоккупация» Крыма. В саммите принимали участие свыше 40 стран и международных организаций.
 
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявлял, что данный саммит нелегитимен, и у него нет практического смысла.

Ранее бывший разведчик Вооруженных Сил США Скотт Риттер заявил, что, если киевские власти сумеют втянуть НАТО в реальный военный конфликт с Россией, Украина исчезнет с лица Земли.

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В центре Донецка прогремели еще два взрыва


#украина
#крым
#президент
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В центре Донецка прогремели еще два взрыва
23 августа 2023, 10:28

Фото: iStock/RamonCast

Еще два взрыва произошли в центре Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации очевидцев, удары пришлись в район пересечения улиц Щорса и Розы Люксембург. Также сообщается о большом количестве осколков.

Ранее сообщалось о том, что на данный момент Донецк находится под обстрелом. Три мощные взрыва слышны около центра города. 

Отмечается, что взрывы происходят с примерной периодичностью длиной в минуту. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале подтвердил, что центр Донецка находится под массированным обстрелом. Он также отметил, что в зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами.

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#граница
#взрывы
#мэр
#донецк
#днр
#розы
#село
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В центре Донецка прогремели три мощных взрыва
23 августа 2023, 10:01

Фото: iStock/Ivan Murauyou

На данный момент Донецк находится под обстрелом. Три мощные взрыва слышны около центра города. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что взрывы происходят с примерной периодичностью длиной в минуту. Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале подтвердил, что центр Донецка находится под массированным обстрелом.

Он также отметил, что в зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами.

Напомним, Вооруженные силы Украины обстреляли село Лавы Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков. Гладков рассказал, что в результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа погибли трое мирных жителей. Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице. 

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#граница
#взрывы
#мэр
#днр
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