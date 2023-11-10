Штурмовик Вооруженных сил Украины, представившийся Степаном, рассказал, что в день начала украинского контрнаступления 6 июня Вооружённые силы Украины должны были ударить по Херсонской области, переправившись через Днепр. Но, российская армия, зная об этом, перебросила войска. Об этом сообщает французское издание Figaro.