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Советник главы ДНР ЯН Гагин сообщил, что ВСУ бегут с линии фронта в районе Донецка.
Ранее сообщалось, что численность личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) неуклонно уменьшается, поскольку к боевым потерям теперь добавились и потери в виде дезертиров, которых стало больше с начала украинского контрнаступления. Периодически на сторону России переходят целые роты. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу HKCM бывший начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят.
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Мария Фирсова