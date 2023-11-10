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Гагин заявил о массовом бегстве солдат ВСУ с линии фронта

10 ноября 2023, 09:43
Фото: istock / Tomas Ragina

Фото: istock / Tomas Ragina

Советник главы ДНР ЯН Гагин сообщил, что ВСУ бегут с линии фронта в районе Донецка.

ТАСС пишет, что украинские солдаты массово бегут с линии фронта в районе Донецка. За последнее время число солдат уменьшилось как минимум втрое.

Ранее сообщалось, что численность личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) неуклонно уменьшается, поскольку к боевым потерям теперь добавились и потери в виде дезертиров, которых стало больше с начала украинского контрнаступления. Периодически на сторону России переходят целые роты. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу HKCM бывший начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят.

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#всу
#сво
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В Феодосии беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу
10 ноября 2023, 08:54

Фото: iStock/NiseriN

В ночь на 10 ноября два беспилотника самолетного типа предприняли попытку атаковать Морской нефтяной терминал.
Baza пишет, что дроны сбили военнослужащие из стрелкового оружия. Один из беспилотников взорвался в воздухе. Его обломки рухнули в поле в 400 метрах от нефтебазы.

Второй дрон упал на территории нефтебазы. При падении произошла детонация. В результате была повреждена металлическая конструкция здания местной электроподстанции.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что украинские военные начали сбрасывать с беспилотников кассетные боеприпасы на территории российских регионов. Об этом рассказал глава Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Отмечается, что украинский дрон с кассетными боеприпасами атаковал маслодельный комбинат в городе Суржа, находящемся неподалеку от границы с Украиной.

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#сво
#крым
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Солдат ВСУ рассказал, что Россия одним маневром сорвала план Киева
Figaro: Маневр ВС России сорвал Киеву план контрнаступления
10 ноября 2023, 08:14

Фото: istock / Michele Ursi

Штурмовик Вооруженных сил Украины, представившийся Степаном, рассказал, что в день начала украинского контрнаступления 6 июня Вооружённые силы Украины должны были ударить по Херсонской области, переправившись через Днепр. Но, российская армия, зная об этом, перебросила войска. Об этом сообщает французское издание Figaro.

«Шестого июня мы должны были переправиться через Днепр. Но русские знали о наших намерениях, они кое-что предприняли... и планы пришлось в спешном порядке менять. Русские смогли вывести свои войска с левого берега Херсонской области и перебросить их сюда», — рассказал боец.
Он также поделился, что ВСУ хотели атаковать Херсонскую область, чтобы перекрыть доступ в Крым. Но РФ сорвала эти планы, как объяснил военнослужащий, ко «Дню Д» — дате высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 году.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#армия
#крым
#всу
#рф
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Зеленскому посоветовали не надеяться на истребители F-16
Modern Diplomacy: Истребители F-16 не помогут Украине в ходе спецоперации
10 ноября 2023, 07:03

Фото: istock / VanderWolf-Images

Последняя надежда президента Украины Владимира Зеленского в виде американских истребителей F-16 не изменит положение Вооруженных сил Украины на поле боя в ходе специальной военной операции. Такую оценку дал портал Modern Diplomacy.

«Украина хочет от 100 до 150 F-16. На самом деле им негде их разместить, и мало квалифицированных пилотов, которые бы ими управляли», – заявляет автор материала.
Помимо этого, по мнению автора, эти истребители не повлияют на положение украинских военных, так как они сложные в обслуживании, а также составляют слабую конкуренцию российским истребителям за счет плотного покрытия России средствами противовоздушной обороны.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 6 ноября оборонное ведомство сообщило, что всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.

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#минобороны рф
#армия
#украина
#бпла
#портал
#операции
#счёт
#истребители
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Российский боец: ВСУ фосфором уничтожают кинбурнский заповедник
10 ноября 2023, 06:33

Фото: сайт Минобороны РФ

ВС Украины прицельно совершает удары по заповеднику в районе Кинбурнской косы снарядами, начинёнными белым фосфором. Также украинская армия использует там кассетные боеприпасы, пишет РИА Новости со ссылкой на бойца разведывательной бригады ВС РФ «Днепр».
«Фосфором жгли. Это на Кинбурнской косе. Они частенько выжигают лес, раскрывая наши позиции. Чтоб потом обрабатывать артиллерией. Бывает так, что кидают фосфор, люди могут, допустим, побежать, а они начинают закидывать артиллерией. Выжигают очень много и очень сильно. Там вообще был заповедник», — цитирует агентство слова собеседника.

По мнению военного, самому заповеднику и животными, проживающим там, из-за применения украинской стороной фосфора наносится непоправимый ущерб.

«Да, бьют фосфором, зажигалками, всем, чем можно. Кассетами», — заключил разведчик.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#заповедник
#армия
#боеприпасы
#ущерб
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#солдат
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В украинской армии резко выросло количество дезертиров
Генерал НАТО Куят: В ВСУ резко увеличилось число дезертиров, этого никто не ждал
10 ноября 2023, 06:18

Фото: iStock/DmyTo

Армия Украины столкнулась с неожиданной напастью — в ней резко выросло число дезертиров. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу HKCM бывший начальник военного комитета НАТО генерал Харальд Куят.
По его словам, численность личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) неуклонно уменьшается, поскольку к боевым потерям теперь добавились и потери в виде дезертиров, которых стало больше с начала украинского контрнаступления. Периодически на сторону России переходят сразу целые роты.

«Количество военнослужащих в запасе очень мало <...> украинец может, так сказать, выкупить себя, освободить себя от обязанности служить, это стоит от шести до десяти тысяч долларов. Платишь деньги, а тебя освобождают от военной службы и отправляют за границу», — пояснил Куят.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Stephen Gardner заявил, что военнослужащие ВСУ начали массовое дезертирство.

Уже больше 10 тысяч бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в плен, используя позывной «Волга» на радиоволне 149.200, которая с лета работает на всех направлениях СВО. Нередки случаи, когда целые группы украинских военных «выбирают жизнь» с использованием данной радиоволны и сдаются в плен. При этом все пленные накормлены и обеспечены необходимой медицинской помощью.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#армия
#всу
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Бронегруппа ВДВ уничтожила наблюдательный пункт ВСУ под Артёмовском — Минобороны
10 ноября 2023, 06:14

Фото: сайт Минобороны РФ

Бронегруппа Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ ликвидировала на Артёмовском направлении наблюдательный пункт ВС Украины, сообщили в Минобороны РФ.
«Получив задачу на уничтожение наблюдательного пункта и пехоты ВСУ в опорном пункте, экипажи мобильных бронегрупп гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ, действующие на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, оперативно выдвинулись в заданный район для уничтожения указанных целей», — рассказали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что российские десантники регулярно совершают подобные дерзкие рейды, подбираясь к позициям противника почти вплотную. После поражения цели расчёт немедленно меняют огневую позицию во избежание ответного огня.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#рейды
#сво
#всу
#солдат
#украина
#россия
#вс рф
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На краснолиманском направлении поражены 8 скоплений живой силы и техники ВСУ
10 ноября 2023, 05:50

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Российские военнослужащие на краснолиманском направлении СВО поразили сразу 8 районов скопления живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также нанесли удары по четырём украинским командно-наблюдательным пунктам. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» ВС РФ Александр Савчук
«На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение штурмовым группам первой бригады специального назначения ВСУ», — уточнил Савчук.

По его словам, потери противника составили до 160 военных. Кроме того, уничтожены три танка, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и две 155-миллиметровые гаубицы М777.

Ранее российское Минобороны сообщило, что самоходные минометы «Нона-СВК» Центрального военного округа (ЦВО) ликвидировали под Красным Лиманом личный состав и технику ВС Украины. Отмечается, что российские бойцы вели огонь во взаимодействии с операторами беспилотников.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#вооружённые силы рф
#украина
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Самоходные минометы ЦВО уничтожили технику и солдат ВСУ под Красным Лиманом
МО: Самоходные минометы ЦВО уничтожили технику и солдат ВСУ под Красным Лиманом
10 ноября 2023, 05:38

Фото: сайт Минобороны РФ

Самоходные минометы «Нона-СВК» ЦВО ликвидировали под Красным Лиманом личный состав и технику ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Действуя в составе огневого взвода, расчеты «Нона-СВК» горного соединения ЦВО прибыли на огневую позицию и, проведя привязку к местности, беглым огнем поразили мобильную группу боевиков ВСУ, пытавшихся провести ротацию в лесополосе на краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции. Также уничтожили легкую колесную технику и группу подвоза боеприпасов противника», — рассказали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что российские бойцы вели огонь во взаимодействии с операторами БПЛА.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#новости
#сво
#всу
#вс рф
#россия
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Российский спецназ ликвидировал французского офицера, командовавшего ДРГ ВСУ
10 ноября 2023, 03:53

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Российский спецназ ликвидировал диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Предполагается, что ей командовал французский офицер, рассказал боец российской разведывательной бригады «Днепр» в беседе с РИА Новости.
«Один раз видел француза, это были диверсанты. Он был диверсант. В составе диверсионной группы. Он, умирая, говорил по-французски. Вероятней всего офицер», — цитирует агентство слова собеседника.

По мнению военного, французский офицер мог являться командиром ДРГ ВС Украины. Наверняка выяснить это не удалось, потому что вся украинская группа была уничтожена в ходе боёв.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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