Ганчев: российским войскам остались считанные километры до Купянска

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВС РФ остались считанные километры до Купянска. Об этом он сообщил в эфире «Соловьев Live».
«Уверен, что в ближайшее время уже выровняется линия фронта для глобального, масштабного наступления на Харьков, — отметил глава администрации.
Ганчев добавил, что дорога, которая находится недалеко от населенного пункта Ольшаны, обладает стратегической важностью. Отмечается, что там в последнее время российской армии удалось улучшить позиции. Благодаря этому наладилась логистика.
Читайте также:
Кадыров раскрыл большие потери ВСУ на Ореховском направлении
Боевики ВСУ расстреляли свое подразделение за отказ форсировать Днепр
Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия вывела из строя украинские системы ПВО
Екатерина Коршунова