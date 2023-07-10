Гаврилов заявил о невозможности переговоров с Украиной в данный момент

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Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что мирные переговоры с Украиной невозможны в данный момент.
«Сейчас переговоры просто невозможны. Захотели бы американцы, они бы заставили украинцев сесть за стол переговоров», — сказал Константин Гаврилов в эфире «Россия 24».По мнению Гаврилова, если бы в Киеве хотели найти дипломатическое решение конфликта, они бы «начали давать сигналы», но сейчас таких действий с украинской стороны нет.
По словам Андрея Марочко, российские войска на прошлой недели отразили 72 атаки ВСУ и пресекли действия 16 диверсионно-разведывательных групп.
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