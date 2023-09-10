Генерал армии США раскрыл, сколько времени осталось у Украины для наступления

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У ВСУ осталось 30 дней на боевые действия, прежде чем погода помешает их контрнаступлению. Об этом заявил начальник Генштаба, генерал армии США Марк Милли.
Он отметил, что наступление холодов сильно помешает украинской армии осуществлять манёвренные действия.
Также Милли сообщил, что контрнаступление продолжается, Украина ещё не завершила боевую часть операции.
При этом, начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявлял, что ВСУ продолжат реализовывать цели контрнаступления даже в зимнее время. Он отметил, что в период холодов будет намного труднее выполнять боевых задания, однако Украина не намерена отступать.
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Также Милли сообщил, что контрнаступление продолжается, Украина ещё не завершила боевую часть операции.
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Анастасия Чинкова