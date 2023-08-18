Генерал Фомин: украинский нацизм находится в авангарде войны Запада с Россией

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Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что украинская неонацистская идеология находится в авангарде «цивилизационной войны», которую ведёт Запад против РФ. Об этом Фомин сообщил в рамках II Международного антифашистского конгресса.
Напомним, ранее на Украине во Львовской области демонтировали четыре памятника советским солдатам. Сообщается, что памятники демонтированы в населенных пунктах Балучин, Низы, Домашев и Спас.
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