Генерал-лейтенант Мордвичев спрогнозировал окончание контрнаступления ВСУ

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Контрнаступление ВСУ завершится в конце августа. Об этом заявил командующий российской группировки войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в эфире телеканала «Россия 1».
Он спрогнозировал, что контрнаступление продлится до конца лета. Затем будет перерыв. Зимой украинская армия не достигнет успеха, а весной всё завершится.
Кроме того, эксперт заявил, что ВСУ стали чаще использовать боеприпасы со шрапнелью, которые им предоставили в НАТО. Однако для ведения контрнаступления такие боеприпасы не подходят. Он уточнил, что у Украины опустошились запасы 150-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов, а американские кассетные боеприпасы менее эффективны для таких действий.
Ранее сообщалось, что 4 июня Украина начала контрнаступление на Южнодонецком, Артёмовском и Запорожском направлениях с использованием иностранного вооружения. Но 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина потерпела поражение на всех направлениях.
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Кроме того, эксперт заявил, что ВСУ стали чаще использовать боеприпасы со шрапнелью, которые им предоставили в НАТО. Однако для ведения контрнаступления такие боеприпасы не подходят. Он уточнил, что у Украины опустошились запасы 150-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов, а американские кассетные боеприпасы менее эффективны для таких действий.
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Анастасия Чинкова