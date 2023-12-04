Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Генерал Липовой раскрыл, кто войдёт в состав службы СМЕРШ

Генерал Липовой раскрыл, кто войдёт в состав службы СМЕРШ

Возрождение СМЕРШ: кто и чем будет заниматься в службе
04 декабря 2023, 12:52
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В России возродили службу контрразведки СМЕРШ. Как рассказал член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев, она будет работать на новых территориях по принципу советской военной контрразведки.
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой подчеркнул, что в нынешних условиях возрождение службы необходимо, чтобы выявлять диверсионные группы, подрывать работу агентов СБУ (Службы безопасности Украины). Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Для наших подразделений, для наших войск служба нужна, чтобы заниматься теми же самыми функциями по выявлению диверсионных служб, агентов, которых вербуют в СБУ. Эти завербованные диверсанты занимаются подрывной детальностью, собирают информацию о наших войсках, выискивают, где и какие террористические акты можно совершить. А служба зарекомендовала себя с положительной стороны ещё в период Великой Отечественной войны. Сегодня отсутствие такой службы сказывается на порядке, на боеспособности», — отметил офицер.

Липовой подчеркнул, что в основной «костяк» службы войдут офицеры из подразделений МВД и ФСБ России.
«Основу службы составит контрразведка, МВД, ФСБ, прокуратура. Дальше будут отбирать наиболее подготовленных, способных офицеров с других силовых структур, которые себя зарекомендовали. Но костяк будет состоять из МВД и ФСБ», — заключил он.
Читайте также:

РБК: Минобороны предлагает изменить требования к состоянию здоровья призывников

Депутат Картаполов прокомментировал слухи об увеличении срока службы в армии

Правительство утвердило изменения о верхней границе призывного возрасте
#мвд
#прокуратура
#фсб
#сбу
#служба
#россия
Читайте нас в
В подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» за полгода обратились более 5 тыс человек
04 декабря 2023, 13:07

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

За полгода существования филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области туда обратились более 5 тыс человек. Было решено порядка 6 тыс вопросов, сообщила руководитель филиала фонда Ольга Ермакова.
«Мы работаем с ветеранами боевых действий и членами семей погибших участников СВО. Фонд был создан Указом президента в апреле этого года, а подмосковный филиал начал работать 1 июня. За полгода с момента открытия к нам обратились более 5 тыс человек. Мы обработали более 6 тыс вопросов», – сказала Ермакова на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с областным правительством и главами городских округов.
Важнейшие из этих вопросов – получение удостоверений ветерана боевых действий и члена семьи погибшего.
«Наиболее важный вопрос – получение удостоверений ветерана боевых действий, она находится в топе. Было около 1 тыс обращений. Уже получено 350 удостоверений, остальные вопросы находятся на рассмотрении. Мы также оказываем помощь в оформлении мер соцподдержки, юридическую помощь, содействие в получение выплат, средств реабилитации, психологическую помощь, помогаем трудоустроиться», – перечислила Ермакова.
В Московской области, по её словам, уже приняты на работу 58 социальных координаторов, шесть из которых работают в филиале и 52 – в городских округах. 
«Это очень хороший результат. За ноябрь мы приняли на работу 13 человек, и есть уверенность в том, что у нас во всех округах представлен свой социальный координатор, а в некоторых – даже по два. Это, например, Балашиха, Одинцово, Раменское и Люберцы, потому что там большое количество обратившихся ветеранов и членов их семей», – заключила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области. 
Контакты филиала: Красногорск, бульвар Строителей, 4к1 БЦ «Кубик». https://yandex.ru/maps/-/CXD~Y1r
телефон: 7(498) 602-00-23. 
Социальные сети:
https://t.me/fzomo
https://vk.com/fzomo
https://ok.ru/group/fzmo

Читайте также:

Жителям Подмосковья рассказали, чем помогут в фонде «Защитники Отечества»

Союз женщин, фонд «Защитники отечества» и епархия Московской области заключили соглашение

Воробьёв призвал глав муниципалитетов усилить работу с участниками СВО


 
#фонд
#защита
#сво
#спецоперация
#ветеран
#семьи
#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Губернатор Воронежской области сообщил о гибели генерала Завадского в ходе СВО
Губернатор Воронежской области: на спецоперации погиб генерал-майор Завадский
04 декабря 2023, 12:58

Фото: iStock/tomertu

В зоне проведения специальной военной операции погиб заместитель командующего 14-го Армейского Корпуса Северного флота, генерал-майор Владимир Завадский. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Отмечается, что Завадский умер на боевом посту. Губернатор Воронежской области выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего, а также выразил уверенность в том, что имя Завадского навсегда сохранится на страницах истории российской славы.

Напомним, Владимир Завадский с 2018 до 2021 года командовал гвардейской танковой Кантемировской дивизией, дислоцированной в Подмосковье. 

Ранее сообщалось, что во время специальной военной операции в Запорожской области был убит генерал-майор Сергей Горячев, который занимал пост начальника штаба 35-й общевойсковой армии. Об этом сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок.

Читайте также:

В США раскрыли, что Россия выставит против F-16 на Украине

Военкор сообщил о гибели генерал-майора российской армии Горячева

В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
#россия
#губернатор
#пост
#соболезнования
#сво
#украина
#смерть
Читайте нас в
В США раскрыли, что Россия выставит против F-16 на Украине
NI: Россия применит истребители Су-57 против американских F-16 на Украине
04 декабря 2023, 12:51

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Военный обозреватель Майя Карлин сообщила, что ВКС РФ применят истребители Су-57 пятого поколения против американских F-16 на Украине, передает The National Interest.
По информации Карлин, Су-57 может перемещать на борту до 8 ракет «воздрух-воздух» К-77М. С помощью синхронизации с наземными радарами у истребителя будет преимущество над американским истребителем F-16.

Ранее старший сенатор США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что вооруженный конфликт между Украиной и Россией закончится переговорами. По его мнению, чем дольше будет оттягиваться момент переговоров, тем больше Украины будет уничтожено. 

Напомним, Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. 

Читайте также:

В конгрессе США сделали неожиданное заявление об Украине

Песков сравнил помощь Европы Украине со сжиганием денег в бездонной бочке

В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
#сша
#помощь
#конфликт
#воздух
#заявление
#нидерланды
#сво
#истребители
Читайте нас в
В конгрессе США сделали неожиданное заявление об Украине
Сенатор Джонсон: конфликт на Украине закончится переговорами с Россией
04 декабря 2023, 12:19

Фото: iStock/rarrarorro

Старший сенатор США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что вооруженный конфликт между Украиной и Россией закончится переговорами. Об этом сообщает The Hill.
По мнению сенатора, чем дольше будет оттягиваться момент переговоров, тем больше Украины будет уничтожено. Джонсон добавил, что перспектива таких событий ему совсем не нравится, однако таково реальное положение дел.

Сенатор отметил, что намерен не допустить отправку дополнительных средств в Киев, пока администрация американского президента Джо Байдена не решит вопрос финансирования границы между Штатами и Мексикой. Джонсон заключил, что российский лидер Владимир Путин не намерен проигрывать данный конфликт.

Ранее сообщалось, что 44% украинцев сообщили о готовности к компромиссам на переговорах с Россией, при этом на востоке страны таких больше половины.

Читайте также:

СМИ: половина жителей востока Украины готова к переговорам с Россией

Песков сравнил помощь Европы Украине со сжиганием денег в бездонной бочке

В Госдуме предложили учредить медаль имени Байдена
#помощь
#конфликт
#владимир путин
#лидер
#киев
#переговоры
#сша
#украина
Читайте нас в
FT: Залужный не появляется на встречах Зеленского с генералами
04 декабря 2023, 11:33

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по каким-то причинам больше не появляется на публике с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Financial Times сообщает, что президент Украины недавно посетил несколько областей, которые находятся рядом с линией фронта. Владимир Зеленский встретился с генералами, но среди них не оказалось главкома Залужного. 

«На фотографиях не было Валерия Залужного, главнокомандующего вооруженными силами Украины, с которым, по словам нескольких людей, близких к президенту, у Зеленского были разногласия по поводу ведения контрнаступления», — сказано  в материале Financial Times. 
Ранее сообщалось, что британский журнал The Economist считает,  что киевскому режиму угрожают не только российские войска, но и противники внутри страны. Президент Зеленский видит в главкоме ВСУ Залужном конкурента. Сообщается, что у них плохие отношения, пишет РИА Новости. 

Читайте также:

Рейтинг главкома ВСУ Залужного оказался в два раза выше, чем у Зеленского

Российский солдат отметил высокую эффективность модернизированных «Краснополей»

В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
#сво
#украина
#новости
Читайте нас в
РИА Новости: Зеленский в панике и боится собственной армии
Рейтинг главкома ВСУ Залужного оказался в два раза выше, чем у Зеленского
04 декабря 2023, 10:19

Фото: iStock/Silent_GOS

В Киеве опасаются госпереворота. Судя по местным и западным СМИ, в окружении президента считают, что заговор может возглавить Залужный.
Британский журнал The Economist пишет, что киевскому режиму угрожают не только российские войска, но и противники внутри страны. Президент Зеленский видит в главкоме ВСУ Залужном конкурента. Сообщается, что у них плохие отношения, пишет РИА Новости. 

Интересно, что именно в The Economist Залужный опубликовал свою статью, где заявил, что боевые действия в тупике. Зеленский в ответ упрекнул генерала в том, что он не умеет выбирать заголовки. Президент дал совет держаться подальше от политики.

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая считает, что у Залужного нет плана боевых действий на 2024 год. По её мнению, военные ничего по большому счёту не предпринимают, а только требуют по 20 тысяч новобранцев ежемесячно. При этом, по данным Безуглой, Залужный находит время для отдыха с супругой и друзьями. Её поддерживает глава фракции правящий партии Давид Арахамия. 

Есть информация, что Зеленский запрещает руководителям военных администраций общаться с Залужным якобы для того, чтобы не создавать вокруг главкома «ажиотажа». 

По словам министра обороны Рустема Умерова, в армии ожидаются кадровые перестановки. Пока речь идёт только о командующих Сергее Наеве и Александре Тарнавском. В это время продолжается следствие по делу о сдаче Херсона ВС РФ в 2022 году. Пока Залужный проходит по делу свидетелем, но может стать и подозреваемым.

В ответ на это сторонники Залужного угрожают государственным переворотом. 

«Они доиграются. Мы потеряем ещё территории. Но не все, далеко не все. А в Киеве действительно сменится власть, и не на российскую, а на военную», —говорит активист Александр Леменов.
В The Economist опубликован опрос, который демонстрирует рейтинг Зеленского, который упал до 37%, а у Залужного вырос до  70%.
Если Зеленский решит уволить Залужного, ему нужно будет опасаться даже собственной охраны, считают эксперты. 

Заместитель главы Института стран СНГ Владимир Жарихин предполагает, что с помощью Залужного США дают понять Владимиру Зеленскому, что у них есть альтернативный кандидат на роль президента. 

«Он сам начал копать яму себе, когда объявил, что выборов не будет до победы. На самом деле их не будет до изгнания. Фактически он говорит Западу: меня можно отстранить от власти только силой», — сказал эксперт Владимир Жарихин в беседе с РИА Новости.
Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного станет для президента Украины Владимира Зеленского «огромным ударом». Об этом сообщил руководитель киевского НИИ «Пента» Владимир Фесенко. Он рассказал, что в настоящее время Залужный является авторитетом как в украинской армии, так и среди простого народа. В случае его отстранения от должности, позиции Зеленского могут ослабиться.

Читайте также:

Подоляк: Украина не сможет самостоятельно нарастить военный паритет с Россией

Для США настало время обвинить Зеленского во всех неудачах на Украине

Стало известно, чем для Зеленского обернётся увольнение Залужного
#украина
#владимир зеленский
#новости
#сво
#армия
Читайте нас в
Российский солдат отметил высокую эффективность модернизированных «Краснополей»
Командир ВС РФ отметил высокую эффективность модернизированных «Краснополей»
04 декабря 2023, 10:14

Фото: istock / aapsky

Командир огневого взвода 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным «Белый» заявил, что модернизированные управляемые снаряды «Краснополь» с повышенной точностью продемонстрировали свою эффективность в зоне специальной военной операции. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Головка здесь есть, контакты, забиваются данные и осуществляется выстрел... Очень опасное, очень достойное оружие», — отметил военнослужащий.
Кроме того, командир добавил, что его солдаты активно применяют снаряды «Краснополь». К примеру, с их помощью бойцы ВС РФ поразили кочующий миномет калибра 120 мм. Помимо этого, Сослуживец «Белого» с позывным Бармалей отметил , что «Краснополь» наводится при помощи дрона «Орлан», обеспечивая точное попадание в цель.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ бежали из-под Артемовского, бросая раненых и убитых. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
Подоляк: Украина не сможет самостоятельно нарастить военный паритет с Россией

Су-35 ВКС РФ уничтожил радиолокационную станцию ВСУ на сватовском направлении

В Киеве митингующие требуют вернуть с фронта мобилизованных в начале конфликта 

#выстрел
#оружие
#данные
#операции
#солдаты
#новости
#вс рф
Читайте нас в
В зоне СВО начали применять водный внедорожник Alligator
Российские бойцы начали применять на Днепре аэролодку Alligator
04 декабря 2023, 10:13

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Российские бойцы на херсонском направлении начали применять на Днепре «водный внедрожник» — аэролодку Alligator («Аллигатор»). Об этом в беседе с РИА Новости сообщил представитель компании-производителя лодок Вячеслав Кочеев.
Сообщается, что образец лодки был представлен на выставке «Вездеходер-2023», которая проходила в Москве с 1 по 3 декабря. Кочеев отметил, что первоначальная цель производства таких внедорожников заключалась в активном отдыхе в труднодоступных районах в межсезонье.

Отмечается, ​что военнослужащие активно используют ​данный внедорожник в зоне специальной военной операции. Перемещение в труднодоступных местах осуществляется, никаких проблем с этим нет. Максимальная скорость внедорожника составляет от 80 до 140 километров в час, ​что зависит от комплектации.

Читайте также:

Украина не сможет получать такую же помощь Запада, как раньше, заявил посол

Зеленский заявил, что переживает из-за «выпадения Украины из фокуса»

Глава ЕК призвала продолжать поддержку Украины, несмотря на ее неудачи
#скорость
#украина
#операции
#спецоперация
#вс рф
Читайте нас в
В Омске задержали мужчину, который призывал россиян сдаваться в плен
04 декабря 2023, 10:01

Фото: iStock/Thomasaf

Сотрудники УФСБ России по Омской области задержали 22-летнего мужчину.
Он в интернете призывал мобилизованных россиян сдаваться в плен, а также переходить на сторону ВСУ, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя управления Ирина Руснак. 

Житель Омска и сам планировал вступить в ряды ВСУ. 

Мужчина получал от координатора военизированной украинской организации инструкции о том, как пересечь границы России, чтобы добраться до Украины. У мужчины изъяли технику и возбудили уголовное дело. 

Ранее ФСБ задержала жителя Рязани, который по заданию украинской разведки совершил теракты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России и пресс-службе Следственного комитета России.

Читайте также:

Новости СВО: где обратились в бегство ВСУ, какие позиции заняли ВС РФ

ВС РФ впервые взяли в качестве трофея американский Bradley

МО РФ: ВСУ бежали из-под Артемовского, бросая раненых и убитых
#сво
#всу
#украина
#происшествие
#новости
Читайте нас в
Достижения.рф