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«В течение месяца наступления ВСУ была утрачена одна треть их бронетехники. Примерно такое же количество, если не больше, потерь понесли среди личного состава той группы, к которой они усердно готовились в течение девяти месяцев. В настоящее время мы сталкиваемся с неуверенными действиями киевской власти в направлении Харьковской и Запорожской областей», — заявил Сергей Липовой.
«Сейчас военнослужащие склонны к тому, чтобы сдаваться, вместо того чтобы идти в атаку. Были случаи, когда операторы боевой техники, обученные в Европе, намеренно вывели из строя танки и бронетранспортеры, чтобы не участвовать в боевых действиях и не подвергаться уничтожению. Это свидетельствует о морально-психологическом состоянии ВСУ», — подчеркнул он.Читайте также:
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