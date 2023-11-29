Генерал НАТО фон Зандрарт признал силу российской армии

На линии фронта продолжаются позиционные бои. ВСУ стремятся перехватить инициативу, однако несут потери и откатываются на прежние позиции. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, в чем ВСУ обвинили киевских властей, читайте в материале «Радио 1».