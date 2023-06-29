Генерал НАТО Каволи заявил об отсутствии заметных успехов ВСУ

Фото: iStock/Vital Hil
По информации источника, у ВС РФ имеется преимущество массы. В свою очередь, один из высокопоставленных дипломатов Европы выразил уверенность в том, что исход контрнаступления ВСУ окажет влияние на отношение западных государств в Украине.
«Финансирование, поддержка, политическое участие и, самое главное, мирные переговоры, которые грядут, нравится нам это или нет», - подытожил Каволи.Читайте также:
В США испугались главной ошибки НАТО на Украине
В Израиле назвали причину отказа передавать Украине «Железный купол»
В ЕС обсудят новые меры поддержки Украины на саммите