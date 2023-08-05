Генерал Пуликовский: Ликвидация украинских властей неизбежна

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Необходимо публично заявить, что ликвидация руководителей киевского режима неизбежна, поскольку по-другому бороться с терроризмом невозможно. Такое мнение высказал бывший командующий федеральными силами в Чечне, доктор политологии, генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский.
Генерал Пуликовский считает, что в адрес украинской верхушки непременно будет сделано подобное предупреждение. Может быть другими словами, мягче, но наш президент непременно скажет что-то подобное и нынешним нашим врагам в киевском руководстве. Потому что другого способа борьбы с террористическим режимом просто не существует, заключил Пуликовский.
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