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В рядах Вооруженных сил Украины просто закончились боеспособные солдаты, об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак, его цитирует Rzeczpospolita.
«На Украине просто не хватает людей, способных воевать», - прокомментировал ситуацию Скшипчак.
Генерал также отметил, что в рядах ВСУ наблюдается явная усталость, вызванная провалившимся контрнаступлением. К тому же,у Украины не хватает ресурсов, чтобы в полной мере восполнить свои колоссальные потери.
Ранее генерал-лейтенант бундесвера в отставке Роланд Катер также заявил, что российские войска продолжают успешное наступление на разных участках Купянского направления. Это делает положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) очень сложным в этих районах боевых действий.
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Евгения Парфентьева