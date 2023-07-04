Генерал США Миллер: Контрнаступление Украины будет кровавым для ВСУ

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Генерал США Марк Миллер заявил, что продолжение контрнаступления ВСУ станет кровавым для украинских военных. Передает Handelsblatt.
«Контрнаступление продлится как минимум десять недель и будет "кровавым"», — спрогнозировал офицер.
Он объяснил, что мины, которые установили ВС РФ перед укрепленными линиями обороны не дают ВСУ продвигаться вперед, так как для этого нужно специальное оборудование.
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Элина Позднякова