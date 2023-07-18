Генерал Сырский: Украина скоро применит кассетные боеприпасы

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Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский подтвердил, что переданные США кассетные боеприпасы уже находятся на Украине и будут готовы к использованию в ближайшее время. Об этом сообщает Би-би-си.
Уточняется, что ВСУ планируют применять их в районе Артемовска.
Напомним, 7 июля президент США Джо Байден сообщил о решении начать поставки ВСУ кассетных боеприпасов.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применения кассетных боеприпасов как зеркальную меру. Российский лидер считает, что к поставкам таких средств поражения на Украину следует относиться как к военному преступлению. Путин заметил, что вопрос о кассетных бомбах и снарядах возник потому, что Украине и их западным поставщикам уже просто не хватает обычных вооружений.
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Напомним, 7 июля президент США Джо Байден сообщил о решении начать поставки ВСУ кассетных боеприпасов.
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Екатерина Коршунова