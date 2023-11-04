Генерал ВСУ Хоренко не понял, за что его уволили

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Командующий Силами специальных операций ВСУ генерал-майор Виктор Хоренко сказал, что не понимает, за что Владимир Зеленский уволил его.
Об этом пишет газета «Страна.ua».
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назначил на должность руководителя ССО Сергея Лупанчука. А другим указом уволил Виктора Хоренко. Теперь он будет работать в Главном управлении разведки.
Ранее офис Зеленского раскритиковал главкома ВСУ Залужного за статью в Economist. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире телемарафона заявил, что военным не стоит делать заявления для прессы, а мнение главкома ВСУ напугало западных партнеров и вызвало множество вопросов у населения Украины.
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«Причины лично не знаю. Общался с главнокомандующим (Валерием Залужным). Он тоже объяснить мне этого не смог. Главком должен был делать соответствующее представление, но он мне ответил, что такого не делал. Не понимаю, что произошло», —заявил Виктор Хоренко.
Ранее офис Зеленского раскритиковал главкома ВСУ Залужного за статью в Economist. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире телемарафона заявил, что военным не стоит делать заявления для прессы, а мнение главкома ВСУ напугало западных партнеров и вызвало множество вопросов у населения Украины.
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Мария Фирсова