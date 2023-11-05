Генерал ВСУ Кривонос назвал высказывания Залужного призывом о помощи

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный своим интервью для журнала Economist обратился к США из-за бездействия президента Украины Владимира Зеленского. Таким мнением в интервью YouTube-каналу телеканала «Прямой» поделился генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
Он отметил, что бездействие Зеленского вынудило Залужного обратиться хотя бы в Белый дом. Таким образом, это можно воспринимать как сигнал о помощи, который западные страны должны принять как просьбу об оказании давления на руководство страны.
Кривонос также заявил, что украинское правительство приостановило работу предприятий оборонно-промышленного комплекса, что можно трактовать как диверсию. Он отметил, что Россия с её предприятиями давно обогнала Украину в этой сфере.
Ранее Залужный в интервью для Economist заявил, что украинская армия зашла в тупик, поэтому ждать «красивого прорыва» не стоит. Также он признался, что не смог вести бои так, как того ожидали на Западе.
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Кривонос также заявил, что украинское правительство приостановило работу предприятий оборонно-промышленного комплекса, что можно трактовать как диверсию. Он отметил, что Россия с её предприятиями давно обогнала Украину в этой сфере.
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Анастасия Чинкова