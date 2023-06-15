Генерал ВСУ Кривонос обвинил Зеленского в провале контрнаступления

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«Мы воюем с мощным сильным мотивированным врагом, который имеет великолепный опыт, достаточное количество вооружения и боеприпасов. То, что Зеленский посчитал, что мы уже победили, может стать роковой ошибкой», — заявил Кривонос в эфире YouTube-канала депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.
Кривонос также отметил высокий уровень российской армии к украинскому контрнаступлению. Пока киевские власти озвучивали свои планы о наступлении, Москва тем временем активно строила оборонительные линии.
Ранее советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что тактика российского президента Владимира Путина показала свою эффективность во время начала контрнаступления Вооружённых сил Украины.