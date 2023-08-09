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Генерал ВСУ Кривонос: Огромные потери в армии породила некомпетентность Зеленского

09 августа 2023, 19:35

Фото: РИА Новости/Стрингер

Неспособность Зеленского управлять страной и грамотно выбирать военное руководство привела к катастрофическим потерям в армии. Такое мнение высказал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
В эфире телеканала «Прямой» бывший военачальник с горечью отметил, что в то время, Украина теряет десятки тысяч убитыми и ранеными, когда миллионы украинцев покидают страну, власти занимаются укладкой асфальта и закупкой барабанов. Генерал прямо назвал киевское руководство дилетантами.

«Министр обороны не всегда понимает ситуацию, складывающуюся на фронте. Его назначение как раз показывает ошибку властей: то квнщики страной управляют, то министерство обороны возглавляет юрист...», — сказал Кривонос.


По его словам, уровень подготовки многих украинских чиновников не соответствует занимаемым ими должностям. Это и привело к разгулу коррупции в стране и недоверию к властям среди населения.

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#украина
#министр
#всу
#владимир зеленский
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В США считают, что Россия обладает необходимыми ресурсами для взятия Киева
Макгрегор: Российские войска могут дойти до Киева, если потребуется
09 августа 2023, 18:31

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Российская армия обладает необходимыми ресурсами, чтобы дойти до Киева, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Россия обладает резервами, которые позволят ей быстро пересечь Днепр и пойти на Киев, это мое мнение», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.

Он также отметил, что российские войска могут пойти в наступление по всей линии боевого соприкосновения.

Однако, российский лидер Владимир Путин не стремится к эскалации конфликта, поэтому и не объявляет масштабного наступления, заключил Макгрегор. 

Ранее Макгрегор заявил, что Польша и Латвия могут оккупировать часть территорий Западной Украины. Эксперт отметил, что Варшава и Вильнюс могут продвинуться вглубь Украины примерно на 300 километров. Ранее на это территории располагалась Речь Посполитая.

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#сша
#сво
#контрнаступление
#киев
#вс рф
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ВС РФ перехватили БПЛА, двигавшийся к Запорожской АЭС
09 августа 2023, 17:32

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Украинский ударный беспилотник, летевший в сторону Запорожской АЭС, был перехвачен ВС РФ около Энергодара. Об этом сообщает ТАСС.
Собеседник агентства из силовых структур уточнил, что БПЛА мог направляться к отсеку с хранением ядерного топлива. Если бы произошёл подрыв, пострадало бы большое количество мирных жителей.

Напомним, что Запорожская АЭС – крупнейшая атомная станция в Европе. После того как она была взята под контроль российскими военными в 2022 году, ВСУ постоянно обстреливают территорию станции и ближайшего города Энергодара. Для атак они используют беспилотники и тяжёлую артиллерию.

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#бпла
#запорожская область
#аэс
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ВСУ попытались атаковать хранилище ядерного топлива на ЗАЭС
Украинские беспилотники попытались атаковать хранилище ядерного топлива на ЗАЭС
09 августа 2023, 16:38

Фото: iStock/WangAnQi

Беспилотники Вооруженных сил Украины попытались атаковать хранилище отработанного ядерного топлива на ЗАЭС, сообщил источник в силовых структурах РФ в интервью «РИА Новости».
«Проведённый анализ курса БПЛА показал, что ударный беспилотник двигался на хранилище отработанного ядерного топлива на территории ЗАЭС. Повреждение контейнеров с ядерным топливом может вызвать ядерную катастрофу и смерти людей», - прокомментировал ситуацию источник агентства. 

Ранее бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил об опасениях западных лидеров, что Владимир Зеленский может готовить теракт на Запорожской АЭС. По его мнению, главы западных стран стараются убедить Зеленского воздержаться от опрометчивых решений вокруг ЗАЭС. Макговерн считает, что киевский режим планировал провести операцию на станции «под чужим флагом».

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#аэс
#запорожская область
#всу
#беспилотник
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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Власти объявили воздушную тревогу по всей территории Украины
09 августа 2023, 16:16

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Сирены воздушной тревоги ревут на всей территории Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги прозвучал во всех регионах Украины практически одновременно, примерно в 16.03 по московскому времени.

Вчера воздушную тервогу объявили сразу в шести областях Украины. Сигнал тревоги прозвучал в период с 00:32 по 00:52 (время аналогично московскому) в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Сумской и Днепропетровской областях Украины. Также сирены прозвучали в тех частях Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР), которые до сих пор контролирует Киев.

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#воздушная тревога
#украина
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Химкинские депутаты передали гуманитарный груз для детей Донбасса
09 августа 2023, 15:59

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Депутаты городского округа Химки Артур Каримов и Юлия Мамай передали в ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» гуманитарный груз для детей ДНР и ЛНР.
Акция по сбору гуманитарной помощи проводилась в рамках проекта «Дети России — детям Донбасса» партии «Единая Россия», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
«Важно поддержать семьи с детьми перед началом учебного года. Ребята в скором времени получат одежду и обувь на осень и зиму, игрушки и развивающие книги», — отметил депутат химкинского Совета Артур Каримов.
Депутат Артур Каримов поделился, что на прошлой неделе посетил Луганск и Лисичанск, куда привез военнослужащим тепловизоры, рации, бинокли и другое оборудование и встретился с мирными жителями. В ходе встречи депутат узнал о дополнительных потребностях людей, чтобы адресно собрать следующую партию гуманитарного груза.
«Сегодня в Химках работают девять точек сбора помощи для мобилизованных. Их координацией занимаются волонтеры. Всего с начала спецоперации жители округа собрали почти 140 тонн гуманитарного груза», — рассказала муниципальный депутат Юлия Мамай.

Желающие могут передать гуманитарную помощь военнослужащим и жителям новых регионов каждый день. Адреса пунктов сбора необходимо уточнять в Центре поддержки участников СВО и их семей по номеру телефона: +7 (495) 793 09 88. Горячая линия работает с 09:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 16:00 по выходным.

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#сво
#служба
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В Минобороны раскрыли потери ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны РФ: ВСУ потеряли около 180 солдат на Южно-Донецком направлении
09 августа 2023, 15:42

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В Минобороны заявили, что на Южно-Донецком направлении российскими силами было ликвидировано около 180 украинских вленных, а аткже пресечена деятельность вражеской ДРГ.
«На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии сорвана попытка противника провести разведку боем в районе населенного пункта Приютное Запорожской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
 
Также уточняется, что в ДНР возле Урожайного российскими силами пресечена деятельность украинской ДРГ. Таким образом за минувшие сутки на данном направлении противник потерял порядка 180 человек живой силы. Кроме того, была уничтожена вражеская боевая техника в том числе иностранного производства.

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#техника
#человек
#днр
#контрнаступление
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Под обстрелом Запорожской области погибли четыре человека
При обстреле Запорожской области со стороны ВСУ погибли четыре человека
09 августа 2023, 15:36

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В результате обстрела Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины погибли четыре мирных жителя, сообщают представители оперативных служб.
«Боевики террористического киевского режима совершили обстрел села Трудовое Токмакского района. По предварительной информации, погибли четыре мирных жителя, еще двое получили ранения. Информация уточняется», - прокомментировали ситуацию представители оперативных служб.

При очередном обстреле Донецка со стороны украинских войск в Петровском районе погибла четырехлетняя девочка.

«По злой воле украинских карателей погибла девочка 2019 года рождения. Вражеский снаряд прилетел в Петровский район на улице Осоавиахима. Царствие небесное маленькому Ангелу!», — написал глава администрации Донецка.

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#запорожская область
#обстрел
#погибшие
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На Украине боятся, что вскоре их начнут принуждать к переговорам с Москвой
Bild: Киев могут принудить в переговорам с Москвой после окончательного краха ВСУ
09 августа 2023, 15:29

Фото: iStock/Anna_Anikina

Вооруженные силы Украины опасаются, что совсем скоро их могут принудить к переговорам с Москвой, заявил журналист BILD Пауль Ронцхаймер.
«Киев боится, что в какой-то момент партнеры могут сказать: «Вы не добились никакого прогресса - есть ли смысл продолжать борьбу?» И начнут подталкивать к скорому завершению конфликта уже на любых условиях», - прокомментировал ситуацию Ронцхаймер.

По его словам, дипломатическое давление на Киев усиливается с каждым днем. Западные союзники, глядя на нескончаемые провалы ВСУ на полях специальной военной операции, пытаются подтолкнуть Зеленского к переговорам с Владимиром Путиным.

Единственное, что может спасти Киев от необходимости вести переговоры с Москвой – это крупный военный прорыв, заключил Ронцхаймер.

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#сво
#украина
#владимир путин
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В США заявили, что Польша и Латвия намерены оккупировать Украину
Макгрегор: Польша и Латвия могут оккупировать часть Западной Украины
09 августа 2023, 15:03

Фото: iStock/alzay

Польша и Латвия могут оккупировать часть территорий Западной Украины, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«На мой взгляд, наиболее вероятный сценарий развития конфликта на Украине, которого я и другие эксперты боятся больше всего, заключается в том, что Польша и Латвия <…> войдут на территорию Западной Украины», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.

Эксперт отметил, что Варшава и Вильнюс могут продвинуться вглубь Украины примерно на 300 километров. Ранее на это территории располагалась Речь Посполитая. 

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Польше наметились планы о создании объединения для оккупации Западной Украина.

«Кроме того, имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для последующей оккупации этой территории», - заявил министр.

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#польша
#латвия
#украина
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