Фото: РИА Новости/Стрингер
Неспособность Зеленского управлять страной и грамотно выбирать военное руководство привела к катастрофическим потерям в армии. Такое мнение высказал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
В эфире телеканала «Прямой» бывший военачальник с горечью отметил, что в то время, Украина теряет десятки тысяч убитыми и ранеными, когда миллионы украинцев покидают страну, власти занимаются укладкой асфальта и закупкой барабанов. Генерал прямо назвал киевское руководство дилетантами.
По его словам, уровень подготовки многих украинских чиновников не соответствует занимаемым ими должностям. Это и привело к разгулу коррупции в стране и недоверию к властям среди населения.
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«Министр обороны не всегда понимает ситуацию, складывающуюся на фронте. Его назначение как раз показывает ошибку властей: то квнщики страной управляют, то министерство обороны возглавляет юрист...», — сказал Кривонос.
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Александр Бойцов