Генерал ВСУ Кривонос: ВС РФ были готовы к наступлению ВСУ в Запорожье

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Российские военные качественно подготовились к украинскому контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении. Об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
Он напомнил, что политическое украинское руководство много говорило о подготовке к масштабному контрнаступлению.
Он выразил уверенность в том, что провал контрнаступления ВСУ связан с ошибками киевского руководства. В подобных условиях даже три метра продвижения будут являться огромным успехом для украинских военных.
Кривонос также добавил, что российские силы ищут слабые места в обороне ВСУ, находят их, наращивают силы в том направлении и захватывают все новые территории.
Читайте также:
В США заявили о скором смещении Зеленского из-за провала контрнаступления
В США предрекли Украине катастрофу при отказе от переговоров
В МИД Украины признали мощную оборону ВС РФ
«В это время наш противник днем и ночью как крот рыл окопы, заливал все бетоном, готовил минные поля, устанавливал противотанковые и противопехотные мины, а также оборудовал систему огневого поражения и ждал нас», — заявил Кривонос в эфире телеканала «Прямой».
Кривонос также добавил, что российские силы ищут слабые места в обороне ВСУ, находят их, наращивают силы в том направлении и захватывают все новые территории.
Читайте также:
В США заявили о скором смещении Зеленского из-за провала контрнаступления
В США предрекли Украине катастрофу при отказе от переговоров
В МИД Украины признали мощную оборону ВС РФ
Элина Позднякова