Генерал ВСУ назвал тактику ВС РФ неприятным сюрпризом для ВСУ

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi
Поля, заминированные российскими военными, стали неприятным сюрпризом для ВСУ на Запорожском направлении. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».
«Даже сегодня снова российская армия делает такие неприятные сюрпризы для наших войск на Энергодарском направлении, за последнюю неделю они установили около 25 минных полей», - пожаловался Кривонос.
По его словам, Москва смогла создать целую сеть центров для подготовки и обучения офицеров. Генерал ВСУ заявил, что их работа очень эффективна, а российское руководство качественно готовит свои ресурсы.
Читайте также:
В Минобороны заявили о поражении узла связи ВСУ на аэродроме в Хмельницкой области
Посол МИД Мирошник: ВСУ намеренно нанесли удар по группе российских журналистов
Песков заявил, что вооружение НАТО не изменит ход СВО
Элина Позднякова