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Украинское правительство не подготовила жителей страны к конфликту с Россией, несмотря на жалобу украинских военнослужащих. Такое заявление сделал отставной генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос в эфире украинского телеканала «Прямой».
«Власть проигнорировала предупреждения военных, говоривших о необходимости увеличить уровень подготовки и количество людей, способных держать в руках оружие», — посетовал генерал.Помимо этого, он назвал сообщения о мобилизации или демобилизации на Украине, которые исходили от киевских властей, манипуляцией с целью посеять сомнения в действиях ВСУ. Кривонос подытожил, что власть занимается пиаром в свою пользу, вместо того чтобы выполнять элементарные и практичные вещи.
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