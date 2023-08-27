Генерал ВСУ Сырский настаивает на усилении обороны близ Купянского района

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Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вопреки рекомендациям западных союзников Киева настаивает на усилении обороны близ Купянского района. Об этом сообщает The New York Times.
Сообщается, что стратегия Украины продолжает расходиться с рекомендациями союзников Запада. В США считают, что Киеву следовало сосредоточить на одном участке линии боевых действий максимальное количество войск для попытки прорыва обороны.
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