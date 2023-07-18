Генерал ВСУ Сырский: Быстрых результатов наступления ВСУ достичь почти невозможно

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Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что быстрых результатов контрнаступления ВСУ практически невозможно достичь.
Он подчеркнул, что Украина хотела бы достичь быстрых результатов в ходе наступления, но это практически невозможно. Об этом он рассказал в интервью телерадиокомпании Би-би-си.
Генерал указал на то, что сложности возникают при наступлении ВСУ из-за минных полей и многочисленных заграждений, которые выстраивает российская армия.
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Генерал указал на то, что сложности возникают при наступлении ВСУ из-за минных полей и многочисленных заграждений, которые выстраивает российская армия.
«Поэтому наше продвижение действительно идёт не так быстро, как хотелось бы», - заключил Сырский.Накануне, о том, что ВС России ведут активные боевые действия на нескольких направлениях сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
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Анастасия Крестьянова