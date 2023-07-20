Генерал ВСУ Сырский заявил о желании вернуть Артемовск

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«Я бы хотел сделать это (вернуть Артемовск – ред.). Это принципиальное дело, дело чести, поскольку Киев потерял во время обороны Артемовска много своих военных», - объяснил Сырский.
Он также объяснил, что Артемовск является центром, где проходят основные направления и дороги. Российские военные могут использовать его в качестве плацдарма для продолжения наступательных действий, так как в городе сосредоточено множество господствующих высот.
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