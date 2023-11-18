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Генерал ВСУ забил тревогу из-за неожиданной угрозы на Украине

Генерал Кривонос: коррупция на Украине угрожает качеству ВСУ
18 ноября 2023, 16:07
Фото: istockphoto / Dmytro Sheremeta

Фото: istockphoto / Dmytro Sheremeta

Пропажа миллиардов гривен из военного бюджета Украины негативно влияет на качество военнослужащих вооруженных сил государство. Такое мнение высказал в эфире телеканала «Прямой» отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.
Военный отметил, что многие могут не получить элементарных вещей, таких как обувь, теплое белье или шапку.

По его мнению, из-за нехватки бюджетных денег не всех украинских военнослужащих смогут обеспечить необходимых для зимних боевых действий вещами, что приведет к ухудшению их позиций на поле боя из-за погодных условий.


Тем времени, издание The Times сообщает, что Украина предпринимает попытки «перевоспитывать» и «перепрограммировать» российских военных, которые попали в плен. Уточняется, что пробуждение пленных начинается в 6 часов утра, в это время громко включается украинский гимн.

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#военные
#украина
#обувь
#всу
#солдат
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The Times: российских военнопленных на Украине пытаются «перепрограммировать»
18 ноября 2023, 15:59

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина делает попытки «перевоспитывать» и «перепрограммировать» российских военных, которые попали в плен.
Об этом сообщает The Times. По данным издания, побудка в местах содержания пленных начинается в 6 часов утра с помощью трансляции через громкоговорители украинского гимна. По дороге в столовую вывешены портреты Степана Бандеры и поэта Тараса Шевченко.

Затем военнопленных заставляют выстаивать «минуту молчания» в память о военнослужащих ВСУ. Российским военным читают краткий курс украинской истории. Но, по данным издания, эффективность всего вышеперечисленного низкая. 

По последним данным, в украинском плену находятся около 500 российских военнослужащих.

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#всу
#украина
#сво
#новости
#военные
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Российские военные уничтожили склад боеприпасов на аэродроме «Лозоватка»
18 ноября 2023, 15:51

Фото: iStock/e-crow

Российские военные уничтожили цели на украинском аэродроме в Днепропетровской области.
Об этом сообщили в Минобороны России. ВС РФ ликвидировали склад авиационных боеприпасов ВСУ на аэродроме «Лозоватка» (Кривой Рог).

Также российские военнослужащие уничтожили самолет Су-27 на аэродроме Миргород в Полтавской области. Также ликвидирована станция радиоэлектронной борьбы «Буковель» в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Днепр» с беспилотников сбрасывают листовки с призывами и инструкцией сдачи в плен. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник. В листовках содержатся не только призывы к военным ВСУ сдаваться в плен, но и подробная инструкция, как это сделать.

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#новости
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Российские военные распространяют листовки с призывом к ВСУ сдаться
18 ноября 2023, 12:30

Фото: iStock/Sinenkiy

Военнослужащие группировки войск «Днепр» с беспилотников сбрасывают листовки с призывами и инструкцией сдачи в плен.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник. 

Военные группировки войск «Днепр» с помощью специально оборудованных беспилотников засеивают херсонское направление агитматериалами, сообщает источник. В листовках содержатся не только призывы к военным ВСУ сдаваться в плен, но и подробная инструкция, как это сделать. 

Сообщается, что несколько десятков украинских бойцов уже сдались в плен. Солдаты живы и находятся в безопасных условиях. Некоторым оказана медицинская помощь. 

Ранее сообщалось, что сейчас в российском плену находится 4 337 украинцев. 

«В российском плену были или находятся до сих пор 4337 украинцев: 3574 военных и 763 гражданских», - такие данные утвердила профильная межведомственная комиссия.
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#украина
#всу
#плен
#военные
#россия
#новости
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В Херсонской области российские военные уничтожили лодки и группу солдат ВСУ
18 ноября 2023, 11:48

Фото: iStock/JARAMA

Российские военные группировки «Днепр» за минувшие сутки уничтожили на херсонском направлении 2 лодки ВСУ.
Также ликвидированы спаренная зенитная установка в районе населенного пункта Белозерка и группа солдат ВСУ около села Крынки, пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы Херсонской области.

В островной зоне на Днепре уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, а на каховском направлении удалось ликвидировать 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в X заявил, что несмотря на обилие оружия, предоставленного ВСУ западными союзниками, российской армии всё равно удалось одолеть украинцев. 

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#всу
#украина
#сво
#новости
#россия
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Риттер предсказал судьбу Зеленского и России
Ритттер считает, что Зеленский не будет президентом к 2025 году, а РФ победит
18 ноября 2023, 11:33

Фото: Сайт Кремля

Бывший разведчик армии США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol заявил, что для президента Украины Владимира Зеленского не имеет значения, кто станет следующим президентом в США, потому что к этому времени он уже не будет президентом. А в конфликте победит Россия.
«Если Трамп выиграет выборы в следующем ноябре, он все равно не будет президентом до момента инаугурации в январе 2025 года. Уверяю вас, что к этому моменту Зеленский уже не будет президентом Украины», —высказал своё мнение Скотт Риттер. 
По его мнению, украинский президент понимает снижение мировой поддержки. Он пытается вернуть всё обратно, но это будет трудно сделать. 

Эксперт подчеркивает, что в данный момент растет раскол между военным и политическим руководством страны: главкому ВСУ Залужному не нравится то, что делает Зеленский, а Зеленскому не по душе  действия Залужного.

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#владимир зеленский
#всу
#сво
#украина
#новости
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Действующий украинский летчик прилетел в Россию
18 ноября 2023, 11:25

Фото: istockphoto / Prostock-Studio

Действующий летчик Военно-Воздушных Сил Украины прилетел в Россию. Об этом сообщили в своих телеграм-каналах известный военный блогер Кирилл Федоров и пилот вертолета Ка-52 с позывным «Воевода».
Уточняется, что прилететь в Россию предложил вертолетчик. Детали приезда пока не оглашаются. 
 
Также он намекнул, что руководство ГУР Украины и СБУ после случившегося ожидают отставки. Блогер в свою очередь пообещал организовать интервью с летчиком Украины, который покинул родину. 

Ранее сообщали, что подразделения Вооружённых сил России начали использовать в зоне военных действий на Украине новый барражирующий боеприпас под названием «Скальпель». Об этом 18 ноября пишет ТАСС с отсылкой на заявление представителя конструкторского бюро «Восток».

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Минобороны сообщило об уничтожении десантной группы ВСУ вблизи Крыма. 

Минобороны оценило потери ВС Украины на Херсонском направлении. 
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#интервью
#всу
#минобороны
#сбу
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В Брянской области сбили украинский беспилотник
18 ноября 2023, 08:23

Фото: istockphoto / aapsky

Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что над Унечским районом региона силами ПВО ликвидирован украинский беспилотный летательный аппарат, пострадавших и разрушений нет.
 
Уточняется, что на месте происшествия работают оперативные службы. 

напомним, что ранее украинский беспилотник совершил атаку на химический завод в Брянской области. Об этом сообщил телеграм-канал Baza. По данным СМИ, нападение произошла в ночь на 14 ноября. В строящемся цеху «Брянского химического завода имени 50-летия СССР» в поселке Сельцо, был найден неразорвавшийся беспилотный летательный аппарат самолетного типа со взрывчатым веществом.

Уточняется, что в результате вражеской атаки, пострадавших нет. 

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ТАСС: В зоне СВО начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель». 
 
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#сво
#пво
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ТАСС: В зоне СВО начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель»
18 ноября 2023, 05:32

Фото: iStock/NiseriN

Подразделения Вооружённых сил России начали применять в зоне специальной военной операции на Украине новый барражирующий боеприпас под названием «Скальпель». Об этом 18 ноября пишет ТАСС со ссылкой на слова представителя конструкторского бюро «Восток».
«Мы начали мелкосерийное производство платформы "Скальпель", на данный момент изготавливается 20 изделий в месяц. При необходимости производство может быть значительно расширено. На данный момент в зону СВО поставлена одна партия "Скальпелей" в количестве 15 изделий», — заявил собеседник агентства в ходе беседы.

Ранее на польском портале Interia заявили, что другой барражирующий боеприпас из арсенала ВС России — «Ланцет» —является большой проблемой для украинской армии. Среди преимуществ этих БПЛА: маневренность, мобильность и способность наносить точные удары. При этом «Ланцет» может поднять в воздух до трех килограмм взрывчатки, что позволяет ликвидировать танки и бронемашины.

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#боеприпасы
#вооружённые силы рф
#украина
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«Не надо делать трагедию»: Генерал ВСУ высказался о потерях новых городов
Генерал ВСУ Кривонос: Украина не должна делать трагедию из потери новых городов
17 ноября 2023, 21:42

Фото: istock / Tomas Ragina

Украинские власти не должны делать трагедию из каждой потери нового города из-за наступления вооруженных сил РФ. Такое заявление сделал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

«Не нужно делать из этого  трагедию. Не нужно вестись на обвинения определенных наших политиков. Необходимо правильно сфокусироваться и сказать: "Уважаемые, если мы хотим выстоять как независимое государство, давайте заниматься подготовкой государства», — заявил Кривонос.
Генерал в отставке также подчеркнул, что сегодня ситуация на определенных участках фронта остается для армии Украины достаточно сложной, так как ВС России продолжают наращивать свою военную мощь и атаковать ВСУ под Марьинкой и Купянском.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 6 ноября оборонное ведомство сообщило, что всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.

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