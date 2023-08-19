Генерал ВВС США рассказал, как Россия разберется с F-16

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Генерал ВВС США Джеймс Хекер заявил, что разочарование ждет тех, кто ожидает, что с помощью истребителей F-16 ВСУ перехватят инициативу на поле боя. Об этом сообщает Business Insider.
Хекер подчеркнул, что ВС РФ приспособятся к появлению истребителей и смогут с ними бороться. Генерал ВВС США также добавил, что обучение пилотов Украины займет не менее года, поэтому украинские солдаты еще долго не увидят истребители F-16.
Ранее член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что отправка Украине американских F-16 приближает США к третьей мировой войне. По словам Грин, Байден ставит США на последнее место и «работает на Украину».
Напомним, США намерены проводить обучение украинских военных пилотированию истребителей F-16 на своей территории. Обучение на территории США будет возможно в том случае, если какие-либо сложности с этим вопросом возникнут у Европы.
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Екатерина Коршунова