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Генерал ВВС США рассказал, как Россия разберется с F-16

Генерал ВВС США Хекер: F-16 не станут спасением для ВСУ
19 августа 2023, 13:31

Фото: iStock/Tomas Ragina

Генерал ВВС США Джеймс Хекер заявил, что разочарование ждет тех, кто ожидает, что с помощью истребителей F-16 ВСУ перехватят инициативу на поле боя. Об этом сообщает Business Insider.
Хекер подчеркнул, что ВС РФ приспособятся к появлению истребителей и смогут с ними бороться. Генерал ВВС США также добавил, что обучение пилотов Украины займет не менее года, поэтому украинские солдаты еще долго не увидят истребители F-16.

Ранее член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что отправка Украине американских F-16 приближает США к третьей мировой войне. По словам Грин, Байден ставит США на последнее место и «работает на Украину».


Напомним, США намерены проводить обучение украинских военных пилотированию истребителей F-16 на своей территории. Обучение на территории США будет возможно в том случае, если какие-либо сложности с этим вопросом возникнут у Европы.

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#вс рф
#байден
#истребители
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Губернатор Новгородской области Никитин подтверждает атаку украинского БПЛА по аэродрому
19 августа 2023, 13:48

Фото: iStock/vadimrysev

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подтверждает атаку украинского беспилотника по аэродрому в регионе.
По словам Никитина, в результате атаки БПЛА на аэродром Сольцы пострадавших нет. Ситуация в регионе спокойная, она находится под контролем.

Отмечается, что все необходимые меры безопасности приняты. Никитин выразил уверенность в том, что преступные действия Киева не останутся без ответа.

Напомним, Минобороны РФ сообщает, что 19 августа около 10.00 (мск) Киев совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области. Беспилотник обнаружил расчёт поста внешнего наблюдения аэродрома. Он был поражён стрелковым оружием.

В результате теракта на территории аэродрома произошло возгорание на стоянке самолётов. Пожар оперативно ликвидировали. 

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#аэродром
#бпла
#меры
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Зеленский с женой прибыли с визитом в Швецию
19 августа 2023, 13:15

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с женой Еленой Зеленской прибыл с визитом в Швеции.
«Рабочий визит вместе с первой леди в Швецию», — написал в своём тг-канале Зеленский.
Во время визита с президентом Украины встретятся король Карл XVI Густав, премьер-министр Ульф Кристерссон, спикер парламента Андреас Норлен и председатели парламентских партий.
 
Ранее Зеленский анонсировал новости о принятии «важных для Украины» мер на следующей неделе. По его информации, меры готовятся совместно с Евсросоюзом.

Ранее сообщалось, что Зеленского напугало решение США контролировать транши Украине. Призывы властей США ужесточить контроль над военными траншами пугают украинского президента Владимира Зеленского.

«Мнения, что Киев не должен получить карт-бланш, вселяют страх в режим Зеленского», — сказано в статье.
В материале сказано, что ВСУ «молят о поддержке НАТО в области обращения с самыми современными военными технологиями». Колумнисты издания считают, что Запад превратил Украину в «агнца, идущего на бойню».

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ВСУ атаковали беспилотником военный аэродром в Новгородской области

#всу
#владимир зеленский
#украина
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ВСУ атаковали беспилотником военный аэродром в Новгородской области
19 августа 2023, 13:08

Фото: iStock/aapsky

Минобороны РФ сообщает, что 19 августа около 10.00 (мск) Киев совершил террористическую атаку с применением БПЛА коптерного типа на военный аэродром в Новгородской области.
Беспилотник обнаружил расчёт поста внешнего наблюдения аэродрома. Он был поражён стрелковым оружием.
 
В результате теракта на территории аэродрома произошло возгорание на стоянке самолётов. Пожар оперативно ликвидировали. Один самолёт получил повреждение. Никто не пострадал.

Также ночью 19 августа ВСУ предприняли попытку ударить по Крыму переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

Минобороны сообщает, что российские средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили украинскую ракету и сбили ее в воздухе. В результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

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#сво
#всу
#беспилотник
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На Украине погиб 35-летний актёр сериала «Нюхач» Хильский
19 августа 2023, 12:59

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Актер сериалов Алексей Хильский скончался от ранения на Украине.
«Российская газета», ссылаясь на украинские СМИ, пишет, что Алексей Хильский состоял в ВСУ. Актёр погиб 18 августа. Информацию о смерти подтвердила его супруга Надежда.
 
Алексей Хильский уроженец Днепродзержинска, с 2010 года служил в театре «Верим!» в Днепропетровске, играл в 14 постановках. В 2014 году окончил Днепропетровский театрально-художественный колледж (мастер курса Владимир Петренко). С 2016 года снимался в сериалах: «Нюхач», «Подкидыши», «На твоей стороне», «Ментовские войны».
 
В 2023 году начались съёмки 3 сезона сериала «Вызов», где у Алексей Хильского была главная роль.

Ранее в зоне СВО погиб тренер Новосибирской области по самбо Лепяхов. 50-летний тренер сборной Новосибирской области по самбо Сергей Лепяхов погиб во время выполнения боевой задачи на СВО.

Пресс-служба «Спортивной школы самбо» Новосибирска сообщила о гибели тренера.Сергей Лепяхов отправился на фронт добровольцем.

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#сво
#всу
#украина
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МО РФ: 150 военных ВСУ попытались переправиться через Днепр и были разгромлены
19 августа 2023, 12:33

Фото: iStock/sfreestee

Подразделения группировки «Днепр» разгромили отряд украинских боевиков численностью около 150 человек, который пытался закрепиться на левом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве также добавили, что противник полностью зачищен, захвачены трофеи. Отмечается, что бойцы группировки «Днепр» дали возможность передовым группам ВСУ выйти на берег, после чего навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки.

В составе передовых групп украинских боевиков, в лидирующем числе были наёмники.

Напомним, артиллеристы подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый минометный расчет ВСУ в Херсонской области. 4 украинских боевика уничтожены, 2 получили ранения.

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#всу
#спецоперация
#вс рф
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Глава СБУ Малюк заявил о личном участии в первом теракте на Крымском мосту
19 августа 2023, 12:18

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что лично разрабатывал и реализовывал первый теракт на Крымском мосту. Об этом Малюк сообщил в интервью украинскому изданию «Новое время».
Он также признал, что для его осуществления Киев «использовал втемную» множество людей. Малюк отметил, что замысел подрыва Крымского моста киевский режим вынашивал с весны прошлого года.

По словам главы СБУ Украины, рассматривалось множество вариантов теракта, однако выбор пал на фуру со взрывчаткой. Малюк подчеркнул, что было важно, чтобы машина пересекла Керченский мост.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате чего частично обрушились 2 автомобильных пролета правой части моста.

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#всу
#украина
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Российские артиллеристы уничтожили гаубицу и миномет ВСУ под Херсоном
19 августа 2023, 11:47

Фото: iStock/NiseriN

Артиллеристы подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый минометный расчет ВСУ в Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил источник, который знаком с ситуацией.
Источник также дополнил, что 4 украинских боевика уничтожены, 2 получили ранения. 

Напомним, ранее штурмовые подразделения группировки российских войск «Днепр» завершили зачистку района поселка Казачьи Лагери от ВСУ. Левый берег Днепра в Херсонской области находится под полным контролем российских войск.

Украинские боевики продолжают попытки по форсированию Днепра в районе Казачьих Лагерей, однако они пресекаются огнем артиллерии, ведется круглосуточное воздушное патрулирование местности.

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#всу
#спецоперация
#вс рф
#россия
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В Киеве произошли взрывы и пожар
19 августа 2023, 11:36

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и пожаре в городской промзоне.
«Пожар в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги», - сообщил Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
Виталий Кличко проинформировал, что ЧП случилось на участке, находящемся на балансе области. На месте работают оперативные службы. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что ночью на Украине объявляли воздушную тревогу. Глава военной администрации региона Виталий Бунечко сообщил, что объект инфраструктуры получил повреждения в Житомирской области, после чего возник пожар.

«Житомирская область, один из объектов инфраструктуры области. Возник пожар, который был локализован», - заявил Бунечко, не уточнив, о каком именно объекте идёт речь.
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#киев
#украина
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Сотрудники ФСБ задержали женщину-информатора ВСУ
19 августа 2023, 11:27

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности РФ по Луганской народной республике задержали украинку, проживавшую в ЛНР.
Женщина передавала сведения о местах дислокации Народной милиции ЛНР и ВС РФ, пишет РИА Новости, ссылаясь  на пресс-службу ведомства.
 
«УФСБ России по ЛНР пресечена противоправная деятельность проживающей в ЛНР гражданки Украины», — сообщили в ведомстве.
С августа 2022 года украинка содействовала ВСУ. Она находила информацию о местах дислокации военных и техники, а потом передавала данные украинской стороне. Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

Ранее в Псковской области сотрудники УФСБ пресекли попытку совершения шпионажа в отношении России.

Житель Днепропетровска планировал собирать информацию о работе российских пограничников и гражданах Украины, работающих на российские правоохранительные органы. Затем он должен был направить полученные данные украинским спецслужбам. Однако сотрудники УФСБ оперативно пресекли его действия. При допросе мужчина сознался, что работает в агентурном аппарате СБУ. Он прибыл в Россию по заказу украинских спецслужб, но выполнить его не успел.

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#всу
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