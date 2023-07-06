Генпрокуратура проверит кондитерскую фабрику «Конти-Рус» на причастность к финансированию ВСУ

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
По предварительной версии, производитель десертов Bonjour, конфет Amour и шоколадного печенья «Супер контик» жертвует часть своей прибыли украинской армии.
Mash пишет, что владельцем российского предприятия остаётся украинский политик и миллиардер Борис Колесников. Он активно осуждает возвращение Крыма в РФ, начало СВО и, по его словам, избавился от бизнеса в России — кондитерской фабрики «Конти».
Mash пишет, что Колесников продолжает владеть компанией через две компании-прокладки на Кипре, которые и переводят деньги ВСУ.
Глава федерального агентства по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил материалы в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку.
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Мария Фирсова