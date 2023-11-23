Генпрокуратура Украины обнародовала данные о дезертирах из ВСУ

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В 2021 году Генеральная прокуратура Украины возбудила 117 уголовных дел по факту дезертирства из военных частей. За девять месяцев нынешнего года из ВСУ сбежали уже 4 638 военнослужащих.
Кроме того, главное надзорное ведомство Украины приводит данные о так называемых самовольно оставивших воинскую часть или место службы. Имеются ввиду случаи, когда человек покинул свое подразделение, но собирался затем вернуться, передает РИА Новости. В 2021 году таких эпизодов было зафиксировано 2 028. В нынешнем году — уже 10 940. Также существенная разница и в количестве самострелов. В 2021 году их было 33, аза первые девять месяцев 2023-го — 161.
Дезертиров как правило приговаривают к пяти-восьми годам лишения свободы. До начала спецоперации дело чаще всего заканчивалось досудебным соглашением. В тюрьмах Украины сейчас за дезертирство сидят люди, из которых вполне можно сколотить пару бригад. Есть и дисциплинарные батальоны. О них особо не шумят, но такие существуют. Впрочем, штрафники в первом же бою стремятся сдаться в плен, так что их теперь направляют только на строительные и фортификационные работы.
Украинцы не хотят воевать за киевский режим. Конечно, пропаганда утверждает обратное, но на самом деле люди не хотят умирать за власть, всячески уклоняются от мобилизации и при первой возможности дезертируют. У ВСУ налицо явные проблемы с личным составом и пополнением.
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Дезертиров как правило приговаривают к пяти-восьми годам лишения свободы. До начала спецоперации дело чаще всего заканчивалось досудебным соглашением. В тюрьмах Украины сейчас за дезертирство сидят люди, из которых вполне можно сколотить пару бригад. Есть и дисциплинарные батальоны. О них особо не шумят, но такие существуют. Впрочем, штрафники в первом же бою стремятся сдаться в плен, так что их теперь направляют только на строительные и фортификационные работы.
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Александр Бойцов