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Генпрокурор Украины признал, что ОПГ поставляют наркотики на фронт для ВСУ

Генпрокурор Украины Костин: ОПГ поставляют наркотики на фронт для ВСУ
31 августа 2023, 00:06
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

В ходе совещания с руководителями правоохранительных органов генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что на территории Украины действует транснациональная организованная преступность, поставляющая наркотические средства на передовую для украинских военных.

Костин отметил, что необходимо усилить борьбу с незаконным производством и использованием наркотиков и прекурсоров на украинской территории. В своем телеграм-канале он подчеркнул, что организованная преступность всегда активно действует и представляет собой постоянную угрозу. Он также подчеркнул, что борьба с этой преступностью является приоритетной задачей государства.

Костин подчеркнул, что активизация организованной преступности — это типичный опыт для стран, переживших вооруженные конфликты. Он также подчеркнул, что все партнеры Украины, включая европейские институты, Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований, оказывают эффективную помощь в этой борьбе.

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На Краснолиманском направлении отразили атаку националистов «Азова»*
Российские силы отразили на Краснолиманском направлении атаку боевиков «Азова»
31 августа 2023, 05:06

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Силы российской военной группировки «Центр» успешно отразили атаку штурмовых групп Вооруженных Сил Украины, включая бригаду «Азов»* на краснолиманском направлении, передает РИА Новости.
Как сообщил начальник пресс-центра этой военной группировки Александр Савчук, результативные действия подразделений «Центр» совместно с ударными операциями авиации и артиллерии, позволили отразить атаки со стороны 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады специального назначения «Азов»*.

Согласно информации офицера, в результате успешных действий были нейтрализованы более 60 украинских военнослужащих. В ходе боевых столкновений были уничтожены боевая машина пехоты, бронированная боевая машина и два пикапа. Также были сбиты два беспилотных летательных аппарата «Лелека-100».

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* Запрещённая в России террористическая организация.
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#всу
#машина
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В Польше назвали БПЛА «Ланцет» кошмаром для ВСУ
Interia: Российские БПЛА «Ланцет» стали кошмаром для ВСУ
31 августа 2023, 05:00

Фото: iStock/NiseriN

Обозреватель польского портала Interia Филип Мельчарек заявил, что БПЛА «Ланцет» из арсенала ВС России являются большой проблемой для украинской армии.
«Военные аналитики не сомневаются, что дроны «Ланцет» являются одними из лучших устройств такого типа в мире», — отметил журналист.

В публикации указываются основные преимущества таких беспилотников, среди которых отличная маневренность, мобильность и способность наносить точные удары. При этом «Ланцет» может поднять в воздух до трех килограмм взрывчатки, что позволяет ликвидировать танки и бронемашины.

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#воздух
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#вс рф
#дроны
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Ъ: Дроны атаковали самолеты, заводы и туалеты
Произошло крупнейшее нападение ВСУ на Россию с воздуха
31 августа 2023, 03:57

Фото: iStock/NiseriN

Ночью 30 августа Украина произвела самое масштабное наступление на Россию с воздуха, дроны противника атаковали российские самолеты, заводы и туалеты, пишет «КоммерсантЪ».
Отмечается, что в ночь со среды на четверг взрывы прогремели в Брянской, Белгородской, Псковской, Московской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тульской и Рязанской областях.

Силы ПВО ликвидировали большинство дронов, при этом самый сильный удар пришелся на военные объекты в Пскове. Там серьезные повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76.

Всего в России прогремело порядка трех десятков взрывов, но при этом погибших и пострадавших нет.

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Генпрокурор Украины признал, что ОПГ поставляют наркотики на фронт для ВСУ

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#ночь
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#всу
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#пво
#дроны
#заводы
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Украинские войска за сутки 78 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по ДНР 247 различных боеприпасов
31 августа 2023, 02:38

Фото: iStock/RamonCast

В протяжение последних 24 часов украинские вооруженные силы осуществили 78 обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР), выпустив 247 различных снарядов, -сообщается в отделении ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с нарушениями со стороны Украины (СЦКК).
«За прошедшие 24 часа наши сообщения зафиксировали 78 случаев ведения огня со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ)», — подчеркивает отдел в своем телеграм-канале.
По информации представителей ДНР, обстрелы были осуществлены при использовании различных типов вооружения. Среди них — ракетные системы залпового огня (РСЗО), антитанковые ракеты AGM-88 HARM, артиллерия калибра 152 и 155 миллиметров, включая снаряды с кассетными боевыми частями, а также ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

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#вооружения
#ракеты
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СМИ: Украина получила от США четыре из 14 обещанных систем VAMPIRE
Bloomberg: Украина получила от США четыре из 14 обещанных систем VAMPIRE
31 августа 2023, 01:17

Фото: iStock/ValleraTo

В середине 2023 года Киев получит от США четырнадцать обещанных систем противодействия БПЛА VAMPIRE. Отмечается, что ВСУ уже применяет такие системы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Пентагон и компанию-производителя L3Harris Technologies
Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что Вашингтон медлит с передачей комплексов VAMPIRE Украине. США анонсировали помощь еще в августе прошлого года, однако контракт с L3Harris на сумму $40 млн. утвердили лишь в декабре.

«Системы VAMPIRE были поставлены и используются украинскими вооруженными силами», — цитирует издание заявление оборонного ведомства.
В оповещении для инвесторов L3Harris Technologies говорится, что четыре системы из четырнадцати прибыли на Украину в середине 2023 года. Остальные якобы поставят к концу 2023 года.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#сша
#помощь
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#всу
#украина
#киев
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Залужный: Часть пилотов ВСУ, обучающихся в Дании, успешно прошли подготовку
Залужный: Часть пилотов ВСУ, обучающихся в Дании, успешно прошли курс подготовки
30 августа 2023, 23:24

Фото: iStock/Milous

Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Дании Флеммингом Лентфером. По словам генерала Лентфера, часть украинских пилотов успешно завершила курс обучения и готова к началу летной подготовки.
В своем телеграм-канале Залужный поделился информацией о конструктивном характере этого разговора, который был сфокусирован на обучении украинских летчиков и инженеров на истребителях F-16 в Дании. Генерал Лентфер уведомил, что часть украинских пилотов успешно завершили подготовительные мероприятия и готовы начать летную подготовку.

Также, согласно Залужному, украинская сторона достигла соглашения с датскими партнерами о начале работ по логистике для обеспечения обслуживания и ремонта истребителей F-16 на украинской территории.

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#всу
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В Крыму осколками сбитой ракеты повреждена ЛЭП
Линия электропередачи повреждена осколками сбитой крылатой ракеты в Крыму
30 августа 2023, 23:07

Фото: istockphoto/Artur Nichiporenko

Линия электропередачи в Крыму была повреждена осколками от сбитой крылатой ракеты, сообщил в телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.
Он добавил, что электроснабжение планируется восстановить в течение одного часа.

«Линия электропередачи получила повреждения от осколков сбитой ракеты. Мы планируем устранить неполадку в электроснабжении в течение часа», — написал Олег Крючков.
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В Минобороны подтвердили атаку БПЛА на Брянскую область и Крым

Над Брянской областью сбиты два украинских БПЛА
#бпла
#минобороны
#ракеты
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В Минобороны подтвердили атаку БПЛА на Брянскую область и Крым
30 августа 2023, 22:46

Фото: iStock/NiseriN

В Минобороны России заявили о предотвращении очередной попытке ВСУ совершить атаку беспилотными летательными аппаратами по территории РФ.
«Вечером 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Таким образом, дежурные силы средств противовоздушной обороны РФ уничтожили два вражеских беспилотных летательных аппарата в небе над Брянской областью. Кроме того, крылатая ракета была сбита над Крымом.

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#ракета
#рф
#беспилотник
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Над Брянской областью сбиты два украинских БПЛА
30 августа 2023, 22:10

Фото: iStock/aapsky

В небе над Брянской область сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ была пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - написал Богомаз в своём Telegram-канале.

По его словам, на земле разрушений нет, также никто не пострадал. Сейчас место происшествия оцеплено, там работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Кроме того, в восточной части Крыма российской системой противовоздушной обороны сбита вражеская крылатая ракета. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов.

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