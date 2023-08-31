Генпрокурор Украины признал, что ОПГ поставляют наркотики на фронт для ВСУ

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В ходе совещания с руководителями правоохранительных органов генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что на территории Украины действует транснациональная организованная преступность, поставляющая наркотические средства на передовую для украинских военных.
Костин подчеркнул, что активизация организованной преступности — это типичный опыт для стран, переживших вооруженные конфликты. Он также подчеркнул, что все партнеры Украины, включая европейские институты, Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований, оказывают эффективную помощь в этой борьбе.
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