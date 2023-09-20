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Генсек ООН бездоказательно обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине

Гутерреш обвинил РФ во внесудебных казнях на Украине, но не привел доказательств
20 сентября 2023, 21:37
Фото: iStock/AlexLMX

Фото: iStock/AlexLMX

Генсек ООН Антониу Гутерреш обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине, однако не привел при этом никаких конкретных доказательств. Об этом Гуттереш заявил на заседании СБ ООН по Украине.
Сообщается, что Гутерреш не упомянул о широко известных видеороликах расправ и пыток украинских военных над российскими пленными.

Напомним, ООН приступала к изучению видеозаписи с казнью российских военнопленных украинскими боевиками в рамках расследования инцидента.


Ранее в интернете появились два видеоролика, где, по предположительным данным, запечатлен расстрел российских военнопленных украинскими бойцами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ООН «прячутся за общими фразами», давая оценку этой трагедии.

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В ООН призвали США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов Киеву
Докладчик ООН призвала США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов Киеву
20 сентября 2023, 21:25

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс призвала правительство США пересмотреть свое решение о передаче кассетных боеприпасов Украине.
Эдвардс предупредила, что кассетные боеприпасы могут нанести серьезный вред мирному населению. Она также призвала Вашингтон прекратить применять, производить и передавать кассетные боеприпасы другим государствам.

Напомним, ранее украинские военнослужащие рассказали, что кассетные боеприпасы не помогают Украине в контрнаступлении из-за крепких укреплений ВС РФ. По словам экспертов, российские укрепления защищены против бомбовых ударов. К тому же, кассетные боеприпасы могут быть эффективны исключительно против пехоты, рассредоточенной по открытой местности.

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Лавров возложил на Запад ответственность за развал Украины
Лавров: за развал Украины ответственен сорвавший минские соглашения Запад
20 сентября 2023, 20:57

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад, который сорвал выполнение минских соглашений по урегулированию на Украине, несет ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны. Об этом Лавров сообщил в рамках выступления в Совбезе ООН по Украине.
Лавров подчеркнул, что сегодня создается впечатление, что «представители Запада боятся профессиональных дискуссий, которые разоблачают их демагогию». Он также отметил, что эти «поборники» украинской территориальной целостности сейчас притворяются, что не помнят смысл минских соглашений, который заключался в воссоединении Донбасса с Украиной при гарантиях соблюдения прав человека.

Ранее Лавров заявил, что риски глобального конфликта растут. По его словам, РФ настаивала и настаивает на том, чтобы все положения Устава ООН уважались и применялись во всей их полноте, включая принципы суверенного равенства стран.

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#спецоперация
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В США заговорили о готовящемся ударе по Зеленскому
AT: США могут прекратить поддерживать Зеленского и отправить его в отставку
20 сентября 2023, 20:44

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Американский эксперт, старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен написал в своей статье, что США могут перестать поддерживать президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Asia Times.
Брайен выдвинул предположение, что Зеленский может получить урезанный пакет финансирования, после чего будет отправлен в отставку. Он также считает, что украинские войска не смогли прорвать российскую оборону, несмотря на вооружение НАТО.

По его словам, в США продолжает расти недовольство  из-за продолжающегося конфликта.

Напомним, ранее американский журналист Джексон Хинкл сообщил об огромных потерях ВСУ в результате контрнаступления на фронте. По мнению журналиста, украинцы должны протестовать против действий киевского режима, который отправляет их родственников на передовую.

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#зеленский
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Лавров в Совбезе ООН по Украине заявил о возрастающих рисках мирового конфликта
20 сентября 2023, 20:35

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что риски глобального конфликта растут. Об этом Лавров сообщил в рамках выступления в Совбезе ООН по Украине.
По словам Лаврова, РФ настаивала и настаивает на том, чтобы все положения Устава ООН уважались и применялись во всей их полноте, включая принципы суверенного равенства стран.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях недели высокого уровня сессии Генассамблеи. В качестве главы российской делегации, Сергей Лавров планирует провести около двадцати двусторонних встреч и участвовать в многосторонних консультациях, включая встречи в рамках БРИКС, Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ) и Группы Друзей в Защиту Устава ООН.

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Зеленский раскрыл страшную правду о контрнаступлении ВСУ
Зеленский не уверен, что ВСУ добьются успеха в контрнаступлении в этом году
20 сентября 2023, 14:46

Фото: iStock/JARAMA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уверен в достижении успеха в контрнаступлении ВСУ в текущем году. Об этом сообщает телеканал CNN.
По его словам, никто не знает, смогут и добиться ВСУ успеха в рамках своего контрнаступления до конца текущего года. При этом он подчеркнул, что Украина остро нуждается в дальнобойных ракетах, чтобы уравнять силы с Россией.

«Если Украина не получит такое вооружение, это будет потерей для ее армии и приведет к большим жертвам (со стороны ВСУ 0 ред.) на поле боя», отметил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что в вопросе применения вооружения для нанесения ударов по территории Крыма Украина и США имеют одинаковые позиции.

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#вооружение
#всу
#зеленский
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ПВО отразила ракетную атаку на Севастополь
Развожаев: ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь
20 сентября 2023, 14:22

Фото: iStock/skostin1951

Российские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.
Напомним, чуть ранее Развожаев сообщил, что в небе над Севастополем ПВО сбили несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в результате работы средств ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА. 

«По уточненной информации, наши службы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь. Сейчас в городе все спокойно» - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время выясняется есть ли повреждения в результате падении обломков сбитых ракет. Информации о возможных пострадавших пока нет.

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#севастополь
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#пво
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Американский журналист Хинкл заявил о скором жестоком финале для Зеленского
Журналист Хинкл: в ходе контрнаступления потери ВСУ составляют 71 тыс человек
20 сентября 2023, 13:18

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Американский журналист Джексон Хинкл сообщил об огромных потерях ВСУ в результате контрнаступления на фронте, передает RT.
«Украинское контрнаступление, в ходе которого погибли 71 тыс. человек, ― самоубийственная миссия», — приводит слова Хинкла RT.

По мнению журналиста, украинцы должны протестовать против действий киевского режима, который отправляет их родственников на передовую. Он отметил, что этого не происходит из-за того, что  Служба безопасности Украины отправит их в тюрьму или сделает что-то хуже.

Напомним, ранее Хинкл сообщил, что власти Великобритании негативно отнеслись к тому, что российские военные уничтожили два танка Challenger 2, ранее переданные Украине.

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Российской авиацией уничтожен мост, по которому ВСУ стягивали резервы
20 сентября 2023, 12:46

Фото: iStock/Pavel Byrkin

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские войска уничтожили мост, через который ВСУ стягивали резервы. Об этом он рассказал Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».
Мост проходил через реку Оскол на Купянском направлении. Ударами российской авиации мост был уничтожен. 
 
Ганчев рассказал, что ВСУ используют переправу для подвоза военной техники и стягивания резервов. Глава администрации добавил, что ВСУ несут существенные потери, а российские бойцы продолжают уничтожать возводимые противником переправы. 
 
По его словам, на Купянском направлении продолжаются бои за позиции.  

Прежде сообщалось, что российские силы ведут активные боевые действия под Купянском.

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#мост
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#всу
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Один человек погиб при обстреле белгородского села Максимовка
20 сентября 2023, 12:40

Фото: Telegram-канал В. Гладкова

ВСУ уже второй раз за день обстреляли село Максимовка в Белгородской области. При повторном обстреле погиб оин мирный житель, еще один пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«К большому горю, повторный обстрел села Максимовка Шебекинского городского округа унес жизнь мирного жителя. Мужчина в момент прилета снаряда проезжал на машине по трассе. От полученных ран он погиб на месте», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что при украинском обстреле получил осколочные ранения живота и рук еще один мужчина. Он также ехал по трассе в момент обстрела. Он был экстренно госпитализирован. Сейчас врачи оказывают ему помощь.

Также Гладков отметил, что в результате атаки с украинской стороны повреждены два жилых дома, два автомобиля и остановка общественного транспорта.

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