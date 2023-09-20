Генсек ООН бездоказательно обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад, который сорвал выполнение минских соглашений по урегулированию на Украине, несет ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны. Об этом Лавров сообщил в рамках выступления в Совбезе ООН по Украине.