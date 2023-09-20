Генсек ООН бездоказательно обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине

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Генсек ООН Антониу Гутерреш обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине, однако не привел при этом никаких конкретных доказательств. Об этом Гуттереш заявил на заседании СБ ООН по Украине.
Сообщается, что Гутерреш не упомянул о широко известных видеороликах расправ и пыток украинских военных над российскими пленными.
Напомним, ООН приступала к изучению видеозаписи с казнью российских военнопленных украинскими боевиками в рамках расследования инцидента.
Ранее в интернете появились два видеоролика, где, по предположительным данным, запечатлен расстрел российских военнопленных украинскими бойцами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ООН «прячутся за общими фразами», давая оценку этой трагедии.
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Напомним, ООН приступала к изучению видеозаписи с казнью российских военнопленных украинскими боевиками в рамках расследования инцидента.
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Екатерина Коршунова