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Главный руководитель британских вооруженных сил Патрик Сандерс подчеркнул в интервью порталу Forces.net, что Великобритания активно участвует в обучении 30-40% украинских «добровольцев» и является одним из крупнейших контрибьюторов в этой сфере. Он также отметил, что между Великобританией и украинскими командующими поддерживается постоянный диалог.
Сандерс поднял важный вопрос об облавах на призывников, которые регулярно освещаются украинскими СМИ. Эти действия включают в себя использование военных машин скорой помощи для перевозки мобилизованных граждан в пункты сбора, а также раздачу повесток сотрудниками коммунальных служб.
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Артем Кузьмин