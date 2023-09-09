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Генштаб Британии заявил об обучении 30-40 процентов украинских добровольцев

Глава генштаба Британии Сандерс: Лондон обучает 30-40 процентов добровольцев ВСУ
09 сентября 2023, 00:29
Фото: iStock/nevenmn

Фото: iStock/nevenmn

Главный руководитель британских вооруженных сил Патрик Сандерс подчеркнул в интервью порталу Forces.net, что Великобритания активно участвует в обучении 30-40% украинских «добровольцев» и является одним из крупнейших контрибьюторов в этой сфере. Он также отметил, что между Великобританией и украинскими командующими поддерживается постоянный диалог.
Сандерс поднял важный вопрос об облавах на призывников, которые регулярно освещаются украинскими СМИ. Эти действия включают в себя использование военных машин скорой помощи для перевозки мобилизованных граждан в пункты сбора, а также раздачу повесток сотрудниками коммунальных служб.

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В Генштабе Британии рассказали о реакции на уничтожение Challenger 2 на СВО
Генштаб Британии рассказал о своей реакции на уничтожение Challenger 2 на СВО
08 сентября 2023, 23:40

Фото: iStock/Wirestock

Начальник британского Генштаба Патрик Сандерс испытал сильные эмоции, увидев уничтожение британского танка Challenger 2 в зоне специальных военных операций (СВО) на Украине, пишет Forces.net.
По данным Министерства обороны России на начало сентября, в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинская сторона потеряла более 66 тысяч солдат и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Также появились сообщения о уничтожении первого британского танка Challenger 2 в зоне СВО. Новый глава британского Министерства обороны Грант Шаппс подтвердил это и заявил, что Британия не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил о присутствии семи британских танков Challenger 2 на линии фронта и уничтожении уже двух из них.

Сандерс подчеркнул, что у британских военных существует глубокая привязанность к своей военной технике, поскольку он сам, возможно, имел опыт службы на танке Challenger 2.

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#британия
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На Запорожской АЭС сократят персонал из-за угрозы атак ВСУ
Карчаа: персонал Запорожской АЭС сократят на два дня из-за угрозы атак ВСУ
08 сентября 2023, 23:30

Фото: iStock/WangAnQi

Руководство Запорожской АЭС в Энергодаре приняло решение временно сократить персонал из-за опасности атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, передает «Интерфакс».
Сокращение численности персонала проводится с целью обеспечения безопасного функционирования ЗАЭС и соблюдения всех норм ядерной безопасности. Это решение связано с опасениями возможных террористических актов со стороны Украины и будет длиться всего два дня, как пояснил Карчаа.

По словам представителя «Росэнергоатома», недавно были зафиксированы случаи атак беспилотниками в Энергодаре, преимущественно направленные на повреждение жилых домов и гражданской инфраструктуры. Вероятно, такие действия могут быть предприняты для усиления тревожности и создания социальных нестабильностей. Риски террористической активности со стороны ВСУ могли увеличиться в связи с предстоящими выборами в Заксобрание Запорожской области.

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В США раскрыли, как ВС РФ борются с ЗРК Patriot на Украине
Экс-разведчик Риттер: Россия уничтожает радары к ЗРК Patriot на Украине
08 сентября 2023, 22:36

Фото: РИА Новости/Билл Ингаллс

Российские силы успешно уничтожают радары к ЗРК Patriot на Украине для того, чтобы ликвидировать сами установки. Об этом рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Системы Patriot на Украине не работают. Единственная возможность заставить их функционировать — отдать управление очень опытной команде, которую обучили всем тонкостям использования этой зенитки», — объяснил Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

Он уточнил, что украинские военные прошли только базовую подготовку и могут только включить установку и поставить ее на автоматическое управление. Тогда ЗРК работает с помощью специальных радаров. Однако ВС РФ научились взламывать данную систему используя ложные цели и взрывают эти радары.

Таким образом, Риттер констатировал, что ЗРК Patriot является «полным отстоем», так как ВСУ не имеют понятия, как ей правильно пользоваться.

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#контрнаступление
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Раскрыта причина, по которой Маск сорвал атаку Киева на флот РФ
Маск сорвал атаку Киева на флот РФ для предотвращения ядерного ответа
08 сентября 2023, 22:26

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск перед попыткой Киева атаковать флот России у берегов Крыма переговорил с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым, который предупредил его, что РФ может нанести ответный ядерный удар. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на биографию миллиардера.
«После разговора с российским послом в Соединенных Штатах, который, как сообщается, сказал ему, что атака на Крым спровоцирует ядерный ответ, Маск взял дело в свои руки и приказал своим инженерам отключить покрытие Starlink», - говорится в статье.

Уточняется, что Отключение покрытия произошло в пределах 100 километров от крымского побережья.

Ранее стало известно, что в 2022 году создатель Tesla Илон Маск прервал работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма, сорвал атаку Украины на военно-морской флот России. По его словам, спутниковый интернет Starlink создавался для просмотра сериалов, а не наведения дронов.

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Зеленский пожаловался на мешающее контрнаступлению превосходство России в небе
Зеленский: превосходство России в небе останавливает контрнаступление Украины
08 сентября 2023, 21:19

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ в ходе конфликта имеет превосходство в небе, что сильно мешает контрнаступлению ВСУ. Об этом сообщает «Страна.ua».
Зеленский подчеркнул, что союзники должны предоставить Киеву истребители, чтобы компенсировать провалы украинских войск в небе. По словам Зеленского, множество процессов в контрнаступлении замедлились по разным причинам.

Напомним, ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что переданные Украине истребители НАТО не помогут украинским войскам из-за их уязвимости перед российскими ПВО. По мнению Джонсона, ВСУ не найдут подходящих пилотов на F-16. Он также считает, что новейшие модели истребителей не смогут обойти российские ПВО.

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#пво
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Небензя: повальную мобилизацию на Украине называют «могилизацией»
08 сентября 2023, 21:19

Фото: РИА Новости/Брайан Смит

Многие украинцы называют мобилизацию на Украине «могилизацией» и пытаются украться от нее в России. Об этом рассказал постпред России Василий Небензя Большинство украинцев в рамках заседания Совбеза ООН.
«В целом большинство украинцев прекрасно понимают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Зеленского. Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине могилизацией», - объяснил Небензя.

По его словам, после краха контрнаступления ВСУ украинцы уже начинают заканчиваться и больше не хотят идти в мясные штурмы. Поэтому, подчеркивает Небензя, военкомы вылавливают всех подряд, а страны Евросоюза готовы начать выдавать Украине мужчин призывного возраста, что противоречит их принципам и ценностям. Таким образом, украинские мужчины начали массово сбегать в Россию.

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#зеленский
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Путин: конфликт на Украине спровоцировали недоброжелатели
08 сентября 2023, 20:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине был спровоцирован недоброжелателями.
Глава российского государства также отметил, что конфликт был спровоцирован с целью ограничения развития России. Путин подчеркнул, что «всё как говорили, так всё и произошло».

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не ООН создала условия для возникновения конфликта на Украине. Гутерреш призвал не делать из организации козла отпущения в ситуации вокруг украинского конфликта.

Напомним, Гутерреш заявил, что не предвидит мирного решения украинского конфликта в ближайшее время. По словам Гутерреша, обе стороны приняли решение продолжать конфликт. 

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#ограничения
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#россия
#вс рф
#украина
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Брянские власти призвали жителей не публиковать кадры работы ПВО
08 сентября 2023, 20:45

Фото: iStock/SergeyKlopotov

В правительстве Брянской области призвали местных жителей не публиковать кадры работы российской противовоздушной обороны, так как эта информация может быть использована вражеской стороной.
В сообщении уточняется, что в последнее время на регион участились атаки со стороны Украины, которые успешно пресекаются подразделениями ПВО Минобороны РФ.

«Выкладывать такую информацию, указывать адреса стратегических инфраструктурных и промышленных объектов, мест дислокации спецподразделений - значит усложнять их работу и оказывать содействие противнику. Этого делать ни в коем случае нельзя!» – говорится в Telegram-канале.

Также подчеркивается, что такие материалы способствуют распространению неверных данных и панических настроений в обществе. При этом уточняется, что в регионе приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности местных жителей.

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#регион
#пво
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Зеленский признал замедление темпа контрнаступления и потери ВСУ
08 сентября 2023, 19:19

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что темпы украинского контрнаступления замедлились, объяснив это тем, что поставки нового оружия из стран Запада задерживаются, а ВСУ несут большие потери ежедневно. Об этом он заявил он на встрече Ялтинской европейской стратегии.
«Замедляется война. Это есть, мы это признаем. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до предоставления оружия. Когда партнеры говорят: так что там с контрнаступлением, когда будет следующий шаг?» - рассказал Зеленский.

По его словам, контрнаступление ВСУ продвигается быстрее, чем разрабатываются новые санкции в отношении России. Он также вновь попросил предоставить больше вооружения для того, чтобы ускорить темп украинского наступления, в очередной раз отметив необходимость в истребителях.

Также Зеленский уточнил, что продвижение ВСУ вглубь российской обороны проходит с большими потерями украинских военных. По его словам, люди теряются ежедневно.

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