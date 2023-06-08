Генштаб ВСУ опроверг сообщения США о начале контрнаступления

Reuters: сообщения американских СМИ
Сообщения американских СМИ о начале контрнаступления украинских войск опровергли в генштабе ВСУ. Об этом пишет агентство Reuters.
Ранее CNN передавал, что в ходе начала контрнаступления Вооружённые силы Украины столкнулись с сильным сопротивлением российской стороны и понесли большие потери. Российские бойцы уже ликвидировали несколько боевых транспортных средств, которые Украине передали США.
Кроме того, The Washington Post писал, что в зоне спецоперации началось контрнаступление бойцов Вооружённых сил Украины. Отмечается, что у бойцов ВСУ на вооружении западная боевая техника. Кроме того, украинские солдаты проходили обучение в лагерях НАТО.
«У нас нет такой информации. И мы не комментируем анонимные источники», — сообщил информатор издания.
Кроме того, The Washington Post писал, что в зоне спецоперации началось контрнаступление бойцов Вооружённых сил Украины. Отмечается, что у бойцов ВСУ на вооружении западная боевая техника. Кроме того, украинские солдаты проходили обучение в лагерях НАТО.
Андрей Гаврилов