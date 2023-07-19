Генштаб ВСУ сообщил о комбинированном ударе ВС РФ по Украине

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По Украине нанесли комбинированный удар беспилотными летательными аппаратами «Шахед» и ракетами, сообщил Генштаб ВСУ, передает украинское издание «Страна».
«Угроза ударов беспилотниками была этой ночью в том числе в Хмельницкой и Ровенской областях. В Киеве и области власти заявили о сбитии нескольких БПЛА (без прилетов)», - говорится в Telegram-канале издания.
Кроме того, сообщается о взрывах в Кропивницком и Запорожье, при этом был зафиксирован полет БПЛА через Житомирскую область в сторону Винницкой. Также, по предварительным данным, в Хмельницкой области произошел взрыв. Из-за этого задерживаются поезда.
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Элина Позднякова