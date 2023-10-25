Герасимов рассказал, какое вооружение привлекли к ядерным учениям

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В тренировке стратегических ядерных сил участвует мобильная установка «Ярс», атомная подводная лодка и два стратегических ракетоносца.
Об этом рассказал глава генштаба РФ Валерий Герасимов. Президент РФ Владимир Путин лично контролирует тренировку стратегических сил сдерживания РФ.
Президент заслушал доклад главы Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.
Ранее на запорожском направлении российские дроны сожгли танк из Германии Leopard. Под плотную атаку российских беспилотников попал немецкий танк Leopard. Сначала наводчики зафиксировали цель. Потом дрон подлетел к ней на максимально близкое расстояние и через секунды нанёс сокрушительный удар. Вокруг танка поднялась дымовая завеса, и он загорелся.
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Президент заслушал доклад главы Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.
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Мария Фирсова