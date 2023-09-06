Германия поставила Киеву свыше 10 тысяч снарядов для ЗСУ и 32 грузовика

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За прошедшую неделю Германия поставила Украине более 10 тыс. снарядов для зенитной самоходной установки Gepard, четыре бронированных и 32 грузовых автомобиля Zetros. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт Минобороны ФРГ.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
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