Германия рассказала об осуществлённых за неделю поставках оружия на Украину

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В Минобороны Германии заявили о новых поставках вооружения Украине, осуществлённых за прошедшую неделю. Обновлённый список отправленной техники опубликован на сайте правительства ФРГ.
Ранее сообщалось, что ведомства Германии разрешили оборонному концерну Rheinmetall начать производство вооружения на территории Украины. В стране будет создано совместное предприятие.
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