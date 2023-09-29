Германия разрешила концерну Rheinmetall производить оружие на Украине

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Ведомства Германии выдали разрешение оружейной компании Rheinmetall на осуществление производства вооружений на Украине, сообщила пресс-служба компании на своем сайте.
Федеральное антимонопольное ведомство Германии одобрило предложение Rheinmetall о создании совместного предприятия с корпорацией «Украинская оборонная промышленность». Это предприятие будет ответственным за техническое обслуживание, а также сборку, производство и разработку военной техники, и будет базироваться в Киеве.
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Артем Кузьмин