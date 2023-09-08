Германия случайно рассекретила тайну о танках для Украины

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Ральф Тиле, председатель Немецкого военно-политического общества, во время беседы со швейцарским телеканалом SRF раскритиковал поставляемые Украине танки Leopard 1. Он заявил, что они представляют собой старый металлолом.
Тиле пояснил, что танки работоспособны, но их бронирование и точность стрельбы недостаточно хороши по сравнению с другими современными моделями танков. А при неправильном использовании техника вообще выходит из строя.
Чтобы восстановить работоспособность танков, нужно восстановление и активная работа с ними. Исправления могут занять около 9 месяцев, заключил председатель.
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«Это связано с отсутствием производственных цепочек. Не имеется ни площадок, ни рабочей силы, ни запасных частей», — рассказал Тиле.
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Алина Юрчак