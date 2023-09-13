Германия вновь снабдила Украину вооружением

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За неделю Германия передала Украине ещё 20 БМП Marder с боеприпасами. Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ, где опубликован обновлённый список военной помощи Украине.
В общей сложности Берлин поставил Киеву 60 машин этого типа.
Помимо этого, Украина получила две бронированные машины для разминирования Wisent 1, двадцать разведывательных БПЛА RQ-35 Heidrun, а также три тысячи артиллерийских боеприпасов 155 калибра.
Ранее председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле заявил, что поставляемые Украине танки Leopard 1 – это старый металлолом. Они находятся в рабочем состоянии, однако у них плохая броня и точность стрельбы. При этом, если их неправильно использовать, техника выйдет из строя.
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Анастасия Чинкова