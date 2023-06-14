Германию обвинили в нарушении обещания лечить военных ВСУ бесплатно

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Издание указывает, что Германия обещала обеспечить раненым украинским гражданам и солдатам быстрый доступ к медицинской помощи высокого качества после их приезда в страну, не требуя от них личной оплаты. Тем не менее, как выяснилось, за лечение часто платят некоммерческие организации и сами солдаты ВСУ, что привело к тому, что многие из раненых чувствуют себя преданными.
Ранее писали, что Германия и Польша приближаются к завершению переговоров о создании центра по ремонту танков Leopard-2, которые были переданы Украине.