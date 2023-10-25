Герой РФ Гудков: Наемникам ВСУ не хватает подготовки против российских морпехов

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Иностранным наемникам, которые сражаются на стороне ВСУ, не хватает подготовки, чтобы побеждать в боях с российскими морскими пехотинцами, об этом заявил командир отдельной 155-й бригады морской пехоты ТОФ Герой России полковник Михаил Гудков на видеозаписи, опубликованной Минобороны РФ.
«Мы в ходе боя сталкивались также и с наемниками иностранными, наемники из США, Хорватии, Италии. Подготовлены на достаточном уровне, но раз победили их мы, значит, недостаточно подготовлены», - прокомментировал ситуацию Гудков.
Он также отметил, что западная военная техника, которую активно поставляют на Украину союзники Киева, оказалась крайне сильно уязвимой к российским противотанковым средствам.
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Евгения Парфентьева