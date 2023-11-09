Герой РФ Липовой: Попытки ВСУ начать наступление зимой обернутся провалом

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Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что в случае, если ВСУ предпримут попытки зимнего наступления, то оно окажется провальным.
«Заявления Зеленского призваны только удерживать фокус внимания Запада на Украине в надежде получить очередной транш. Если ВСУ предпримут новую попытку начать крупномасштабное, заведомо провальное зимнее наступление, то закончится оно только потерей техники, личного состава и имиджа, как минувшим летом», — пояснил в беседе с NEWS.ru Липовой.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что наступление украинской армии будет продолжаться. Кром того, он подписал закон о продлении военного положения и мобилизации в стране до 14 февраля 2024 года, соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.
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