Герой России Сайфуллин объяснил, почему ВСУ не могут пройти минные поля

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Заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин заявил, что ВСУ не могут пройти минные поля ВС России из-за подготовленных «сюрпризов» и инженерных заграждений, которые сделаны по «дедовским» методам. Об этом пишет РИА Новости.
«Потому что — да, мы знаем нормативы по установке мин стран НАТО, у нас тоже есть нормативы, но мы не раскрываем полностью. У нас подготовлены для них «сюрпризы», именно по устройству минных заграждений, и они «целенаправленно» их находят. А обнаруживая наши сюрпризы дальше они уже двигаться не могут», — цитирует агентство слова собеседника.
Он отметил, что российские военные грамотно установили минные поля по всей линии фронта.
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