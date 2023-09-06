Герой России Сайфуллин объяснил причины краха методов НАТО на Украине

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Герой России, полковник Рустам Сайфуллин заявил, что страны НАТО привыкли к боевым действиям с неоснащенными армиями. Об этом пишет РИА Новости.
«Когда против НАТО противостоит армия по своей мощи и характеру как наша армия, как ВС РФ, соответственно, у них уже все принципы и методы терпят крах, что мы сейчас и видим», — цитирует агентство слова собеседника.
Сайфуллин добавил, что когда работает авиация и артиллерия, а бронетанковая составляющая очень серьезная — НАТОвские учебники теряют эффективность. В результате ВСУ несут большие потери среди личного состава и военной техники, подчеркнул офицер.
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