Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Герой России Сайфуллин объяснил причины краха методов НАТО на Украине

Герой России Сайфуллин объяснил причины краха методов НАТО на Украине

Герой России Сайфуллин: Страны НАТО привыкли воевать с неоснащенными армиями
06 сентября 2023, 06:16
Фото: iStock/GummyBone

Фото: iStock/GummyBone

Герой России, полковник Рустам Сайфуллин заявил, что страны НАТО привыкли к боевым действиям с неоснащенными армиями. Об этом пишет РИА Новости.
«Когда против НАТО противостоит армия по своей мощи и характеру как наша армия, как ВС РФ, соответственно, у них уже все принципы и методы терпят крах, что мы сейчас и видим», — цитирует агентство слова собеседника.

Сайфуллин добавил, что когда работает авиация и артиллерия, а бронетанковая составляющая очень серьезная — НАТОвские учебники теряют эффективность. В результате ВСУ несут большие потери среди личного состава и военной техники, подчеркнул офицер.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Минобороны: Российские военные уничтожили более 200 БПЛА на Краснолиманском направлении

В Великобритании назвали нового возможного союзника России

Конгрессвумен Грин допустила, что США введут войска на Украину

#авиация
#нато
#сво
#всу
#вс рф
Читайте нас в
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
06 сентября 2023, 06:08

Фото: iStock/Photoboyko

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
Ранее сирены воздушной тревоги зазвучали в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Объявлялась воздушная тревога и в Одесской области, где прозвучали взрывы в городах Рени и Килия.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

Читайте также:

«Зеркало недели» сообщило о взрывах в городе Килия Одесской области Украины

В Николаевской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, звучат взрывы

#украина
#киев
#воздушная тревога
Читайте нас в
«Зеркало недели» сообщило о взрывах в городе Килия Одесской области Украины
06 сентября 2023, 02:37

Фото: iStock/Iryna_L

Новые взрывы звучат в Одесской области Украины, сообщает украинское издание «Зеркало недели» в своём Telegram-канале. Инцидент произошёл в городе Килия, где располагаются крупный судостроительно-судоремонтный завод, а также речной порт.
Каких-либо подробностей произошедшего издание не приводит. Информации о возможных пострадавших и разрушениях также не имеется. Согласно сервису оповещения населения, в области объявлена воздушная тревога.

Ранее «Зеркало недели» сообщило о взрывах в районе города Рени в Одесской области Украины, где расположен морской торговый порт. 

Утром 4 сентября глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что в ряде населенных пунктов в Измаильском районе повреждены склады и производственные помещения.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

Читайте также: 

Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе города Рени Одесской области

Минобороны: ВКС России нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени

В Одесской области повреждены производственные здания

#одесса
#взрывы
#украина
Читайте нас в
На Украине «пошли в атаку» с пистолетами для пейнтбола
Агентство УНИАН проиллюстрировало статью про ВСУ фотографией с пистолетами для пейнтбола
06 сентября 2023, 01:44

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Агентство УНИАН в своем Телеграм-канал опубликовало пост о контрнаступлении ВС Украины, проиллюстрировав его фотографией группы людей с пистолетами для пейнтбола.
На опубликованной украинским агентство фотографии несколько человек в военной форме на фоне тяжелой техники идут в атаку. Однако если присмотреться внимательно, становится понятно, что запечатленные бойцы вооружены пейнтбольными маркерами.

Читайте также:

Германия поставила Киеву свыше 10 тысяч снарядов для ЗСУ и 32 грузовика

Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе города Рени Одесской области

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина уже ведет третью мировую войну

#украина
#сми
#вооружение
Читайте нас в
Германия поставила Киеву свыше 10 тысяч снарядов для ЗСУ и 32 грузовика
06 сентября 2023, 01:31

Фото: iStock/alzay

За прошедшую неделю Германия поставила Украине более 10 тыс. снарядов для зенитной самоходной установки Gepard, четыре бронированных и 32 грузовых автомобиля Zetros. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт Минобороны ФРГ.
В обновленном списке военной помощи Киеву также указана поставка мостоукладчика Biber, 26 880 патронов 40-мм калибра,  около 9 млн единиц боеприпасов для стрелкового оружия и 20 тыс. тактических очков.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

Читайте также:

Бывший глава ЦРУ заявил, что в мире нет оружия способного изменить ситуацию на Украине

Системы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина уже ведет третью мировую войну

#украина
#нато
#вооружение
#германия
Читайте нас в
Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе города Рени Одесской области
06 сентября 2023, 01:20

Фото: iStock/Leonid_Ikan

Взрывы прозвучали в городе Рени Одесской области Украины, где располагается морской торговый порт. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в своём Telegram-канале.
Каких-либо подробностей произошедшего издание не приводит, информации о возможных пострадавших и разрушениях нет.

Согласно сервису оповещения населения, в области объявлена воздушная тревога.

Утром 4 сентября глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в ряде населенных пунктов в Измаильском районе повреждены склады и производственные помещения.

В свою очередь, Минобороны России сообщило, что ВКС России нанесли удар по хранилищам топлива украинской армии в порту Рени. Отмечалось, что цель удара достигнута и все назначенные объекты были поражены.

Читайте также:

Минобороны: ВКС России нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени

В Одесской области повреждены производственные здания

В Измаиле Одесской области прозвучали взрывы

#взрывы
#одесса
#украина
Читайте нас в
Третья мировая война уже началась, заявил Данилов
Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина уже ведет третью мировую войну
05 сентября 2023, 22:15

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Третья мировая война уже началась, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на Киевском форуме безопасности.
«Если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка. Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу. И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной - это ошибка, все намного сложнее», - прокомментировал ситуацию Данилов. 

Так секретарь СНБО подвел к тому, что Украине просто необходимо вступить в НАТО. По его мнению, присутствие Киева в альянсе усилит его. 

Данилов также отметил, что это не последний мировой конфликт, который повлияет на роль многих мировых институтов, в том числе на ООН.

Читайте также: 

СНБО Украины: Без поддержки авиации у ВСУ нет шансов на успех в конфликте с РФ

В Китае назвали российское оружие, которое представляет страшную угрозу для ВСУ

Бывший глава ЦРУ заявил, что в мире нет оружия способного изменить ситуацию на Украине
#конфликт
#оон
#нато
#всу
#украина
Читайте нас в
В Китае назвали российское оружие, которое представляет страшную угрозу для ВСУ
Sohu назвал российский комплекс Кинжал искусством мирового уровня
05 сентября 2023, 21:38

Фото: iStock/vadimrysev

Китайские военные эксперты назвали российский комплекс «Кинжал» страшной угрозой для ВСУ, сообщает Sohu.
«Россия разработала новое поколение супероружия для обхода защитных систем американских ракет. «Кинжал» привлек внимание всего мира своей чрезвычайно высокой скоростью и поразительной бронепробиваемостью», - прокомментировали ситуацию в издании.

По мнению экспертов, пока Россия обладает достаточным количеством этих гиперзвуковых ракетных комплексов, российская армия будет представлять страшную угрозу для Киева. 

В Sohu подчеркнули, что китайские эксперты планируют перенять опыт у своих российских коллег.

Читайте также: 

Обозреватель Sohu Ши Хонг назвал успехи РФ в Запорожской области поразительными

Бывший глава ЦРУ заявил, что в мире нет оружия способного изменить ситуацию на Украине

Бывший американский разведчик Шаффер: ВСУ придется перейти к глухой обороне
#россия
#армия
#ракета
#всу
#сво
#китай
Читайте нас в
Системы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области
Минобороны: ПВО сбили БПЛА ВСУ в Белгородской области
05 сентября 2023, 21:31

Фото: iStock/vadimrysev

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.
«Пятого сентября около 21:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», - прокомментировали ситуацию представители Минобороны. 

Ранее стало известно, что беспилотник, сбитый в Истринском районе Подмосковья, оказался кустарного производства и был начинен взрывчатым веществом. Сейчас обломки сбитого БПЛА собраны и отправлены на экспертизу.

Читайте также: 

Бывший глава ЦРУ заявил, что в мире нет оружия способного изменить ситуацию на Украине

СНБО Украины: Без поддержки авиации у ВСУ нет шансов на успех в конфликте с РФ

Обозреватель Sohu Ши Хонг назвал успехи РФ в Запорожской области поразительными
#бпла
#минобороны
#пво
#белгород
Читайте нас в
Бывший глава ЦРУ заявил, что в мире нет оружия способного изменить ситуацию на Украине
05 сентября 2023, 21:11

Фото: iStock/pedrosala

В мире не существует оружия, способного координально изменить ситуацию на Украине, заявил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус на Киевском форуме безопасности.
«Я бы хотел, что бы прямо сейчас были приняты некоторые решения, которые бы имели эффект катализатора: танки М1, вопрос с F-16, и (принятие решения) по другим системам вооружения. Много зависит и от наступления (ВСУ), которое происходит. Нет единого оружия, которое бы радикально изменило ход войны», - прокомментировал ситуацию Петреус.

Он также отметил, что никто на Западе не ожидал, что ВСУ покажут подобные результаты. К тому же, никто не хотел начала третьей мировой войны. 

При этом, Петрус выразил надежду на усиление поддержки Украины. 

Читайте также: 

СНБО Украины: Без поддержки авиации у ВСУ нет шансов на успех в конфликте с РФ

Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ на Артемовском направлении

Пушилин: Под обстрелом Донецка со стороны ВСУ погибла пенсионерка
#всу
#вооружения
#сво
#украина
Читайте нас в
Достижения.рф