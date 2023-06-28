Герой России генерал Липовой: Наступление ВСУ провалилось из-за слишком ярой его рекламы

Фото: официальный сайт Минобороны РФ
«Когда мы говорим о военных действиях и открыто их рекламируем, то ничего хорошего от подобного не получится. Украинская сторона ничего не получит, потому что они разрекламировали свои действия перед российской армией. Естественно, что мы подготовились, учли все направления, по которым планировалось наступление», — сказал Липовой.
Ранее стало известно, что украинское контрнаступление, начавшееся в июне 2023 года, идет значительно медленнее, чем планировалось. Как заявил один из высокопоставленных соратников президента США Джо Байдена, украинцы всерьез «отстают от графика».