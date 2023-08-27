Гладков: 49 домов пострадало при обстреле белгородского поселка Уразово

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела в субботу, 26 августа, кассетными снарядами поселка Уразово, где были ранены 6 мирных жителей, выявлены повреждения на 2 социальных объектах, 3 предприятиях и 49 частных домовладениях. Об этом Гладков сообщил в своем телеграм-канале.