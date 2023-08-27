Гладков: 49 домов пострадало при обстреле белгородского поселка Уразово

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела в субботу, 26 августа, кассетными снарядами поселка Уразово, где были ранены 6 мирных жителей, выявлены повреждения на 2 социальных объектах, 3 предприятиях и 49 частных домовладениях. Об этом Гладков сообщил в своем телеграм-канале.
Напомним, ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» посёлки Уразово и Соболевка Валуйского округа Белгородской области. Средства ПВО примерно в 09:00, 26 августа, уничтожили украинский беспилотник над Шебекинским районом.
Отмечается, что четверым пострадавшим не понадобилась госпитализация, так как медики помогли им на месте. Пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии, он получил повреждение внутренних органов в результате осколочного ранения поясничной области.
Другую жертву, которая получила осколочное ранения правого глаза отправили на лечение в Белгород.
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Отмечается, что четверым пострадавшим не понадобилась госпитализация, так как медики помогли им на месте. Пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии, он получил повреждение внутренних органов в результате осколочного ранения поясничной области.
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Екатерина Коршунова